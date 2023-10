Plan 50 000 arbres : aide en faveur des organismes HLM

Plan 50 000 arbres (2021 - 2028)

L’arbre en milieu urbain présente de nombreux bénéfices pour lutter contre les impacts du dérèglement climatique. C'est pourquoi, le 18 octobre 2021, le Département du Val-de-Marne a adopté le Plan 50 000 arbres en Val-de-Marne, afin de planter 50 000 arbres supplémentaires sur le territoire d’ici à 2028 :

15 000 arbres devraient être plantés sur le foncier du Département

et 35 000 pourraient l’être en partenariat avec les acteurs du territoire.

Dans le cadre d’une convention conclue entre le Département et un organisme HLM, où ce dernier s’engage à planter un nombre d’arbres sur une période définie, le Département peut apporter une aide aux opérations de plantation d’arbres qui se conformeront aux exigences techniques du Département, à savoir :

Une plantation et son entretien réalisés dans les règles de l’art,

Le respect de la méthode de comptage adoptée par le Département pour chaque catégorie (jeune plant forestier, baliveau, arbre-tige et arbuste),

Un principe de plantation en pleine-terre uniquement.

Les plantations pourront associer des arbres isolés, des arbres d’alignement, des haies (vives, bocagères...), des bosquets (plantations denses) et des vergers. Seules les nouvelles plantations, c’est-à-dire non issues de remplacement d’arbres abattus ou de toute autre mesure de compensation, seront prises en compte. Les essences locales seront à privilégier dans la mesure du possible.

Objectifs du dispositif

Ce dispositif est complémentaire aux dispositifs de subventionnement existants. Il vise à encourager la plantation d’arbres supplémentaires sur le foncier communal et intercommunal, en accord avec des objectifs suivants :

assurer des plantations durables et de qualité ;

préserver et favoriser la biodiversité ;

susciter des plantations sur l’ensemble du territoire ;

encourager l’association du public ;

sensibiliser aux enjeux climatiques et de biodiversité.

Montant

L’organisme pourra bénéficier d’une subvention départementale de 150 € par arbre planté ou équivalent arbre planté.