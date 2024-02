Conseil d'entretien : protéger et prendre soin de son arbre.

Afin d'assurer le bien-être et la prospérité de votre arbre, il est primordial de protéger et de prendre soin de lui, tout au long de l'année : depuis les premiers jours délicats après sa plantation, jusqu'aux soins à long terme nécessaires pour favoriser une croissance saine et robuste.

Comment en prendre soin ?

La cuvette est un rebord de terre circulaire permettant de retenir l'eau au pied de l'arbre.

Les premières années, les jeunes arbres sont fragiles et nécessitent une attention particulière de votre part. Dans un premier temps, il est nécessaire de leur apporter assez d'eau : ils doivent être arrosés dès que cela est nécessaire, pendant les 2 à 3 premières années. D'avril à octobre, arrosez chaque semaine en remplissant la cuvette (2 fois par semaine par temps de forte chaleur).

Les arbres ont une bien meilleure croissance si leur pied est protégé par un paillage, des arbustes ainsi que des plantes couvre-sol : cela permet de préserver un taux d'humidité favorable au système racinaire, et ainsi, de les protéger de la chaleur et de la sécheresse. Il est également important de garder l'œil ouvert et de surveiller la venue de parasites et de champignons qui pourraient leur apporter des maladies.

Comment le protéger ?

Afin de ne pas laisser votre arbre sur un "sol nu", il est important d'effectuer un paillage : cela consiste à recouvrir le sol de matériaux pour le nourrir et le protéger. Ainsi, pour protéger efficacement votre arbre, vous pouvez réaliser un paillage de broyage d'écorce ou de bois, ce qui apportera du carbone. Les herbes de tonte et les feuilles compostées fourniront, quant à elles, de l'azote. La plantation de plantes annuelles ou la réalisation de semis fleuris au pied de l'arbre seront possibles au bout de deux ans.

Attention :

Ne compactez pas la terre car les racines ont besoin d'un sol aéré

S'il gèle ne salez pas au pied de l'arbre

Ne ramassez pas les feuilles mortes et le bois mort, ils nourrissent l'humus.