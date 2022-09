2nd volet de l'exposition "+2 °C ?" des Archives : Quand l'histoire éclaire les enjeux climatiques et environnementaux du Val-de-Marne

Créteil , le 16 septembre 2022

Jeudi 15 septembre 2022, Déborah Münzer, vice-présidente chargée de la culture, de la vie associative, de l'éducation artistique et culturelle et du tourisme, a inauguré à Créteil la nouvelle exposition des Archives départementales dédiée aux enjeux climatiques et environnementaux "+ 2°C ? Les Val-de-Marnais, le climat et l'environnement épisode 2 : 1945-2015". En accès libre, l'exposition sera ouverte jusqu'au 31 mars 2023.