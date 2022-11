3 nouvelles permanences départementales à Créteil, L’Haÿ-les-Roses et Limeil-Brévannes

Créteil , le 10 novembre 2022

Le Département du Val-de-Marne renforce ses services de proximité en se dotant dans les prochains jours de 3 nouvelles permanences pour accompagner les usagers et faciliter leurs démarches. Ces nouvelles permanences sont situées à Créteil, L’Haÿ-les-Roses et Limeil-Brévannes. La première d’entre elles à ouvrir ses portes est celle de Créteil, à compter du 10 novembre. Suivront ensuite les permanences de L’Haÿ-les-Roses, dès le 14 novembre, puis de Limeil-Brévannes, à partir du 2 décembre. Le Département dispose ainsi d’un réseau de 25 permanences départementales, au plus près des habitants.