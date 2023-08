Achèvement des travaux de rénovation du pont reliant Villeneuve-le-Roi à Villeneuve-Saint-Georges

Construit entre 1949 et 1952, le pont de Villeneuve permet le franchissement de la Seine par la RD136 entre les communes de Villeneuve-Saint-Georges et de Villeneuve-le-Roi. Avec un trafic journalier de près de 25 000 véhicules, le pont assure un rôle stratégique dans les déplacements puisqu’il est l’un des rares franchissements du fleuve reliant les communes du sud du département et de l’Essonne, aux pôles économiques régionaux majeurs (zone aéroportuaire d’Orly, MIN de Rungis…).

Travaux de modernisation du pont de Villeneuve (RD 136)

D’une largeur utile de 14 mètres, le pont supporte trois voies de circulation (2 voies en direction de Villeneuve-Saint-Georges, et 1 voie en direction de Villeneuve-le-Roi) de 8,40 mètres, et deux trottoirs de 2,80 mètres. Les travaux de modernisation du pont, qui ont permis de renforcer la fiabilité de l’ouvrage, et de maintenir la sécurité et la qualité d’accès des usagers, ont consisté en :

Nettoyage de l’ouvrage ;

Remplacement des joints de chaussée et de trottoir et la réfection de la couche de roulement ;

Réparation des bétons ;

Remplacement des bordures chasse-roues endommagées ;

Traitement des systèmes d’évacuation des eaux.

19 semaines ont été nécessaires pour terminer le chantier. Avec quelques jours d'avance sur le calendrier prévu, le pont a rouvert toutes ses voies de circulation ce mercredi 23 août.

Une gestion départementale des ouvrages d'art

Le Département gère les 350 ouvrages d’art sur son territoire. Permettant de traverser la Marne et la Seine ou de franchir des discontinuités urbaines, ils sont un enjeu essentiel de mobilité en Val-de-Marne. Leur entretien fait donc l’objet d’une attention accrue, et d’investissements financiers importants. La modernisation du pont de Villeneuve, financée par le Département à hauteur de près d’1 million d’euros, répond ainsi à la volonté de garantir la sécurité, et d’améliorer le cadre de vie des Val-de-marnais.

