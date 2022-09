Arc boisé : une nouvelle charte pour préserver le massif forestier

Préserver le massif et sa biodiversité, protéger et valoriser ce poumon vert, améliorer l’accueil du public, gérer durablement les ressources forestières : tels sont les objectifs de cette 4e charte de l’Arc boisé signée par le Département et plus de 70 partenaires, parmi lesquels l’Agence des Espaces Verts de la Région île de France, l’Office National des Forêts, les services de l’Etat, de nombreuses collectivités territoriales, associations et institutions.

Elle s’inscrit dans la continuité des trois précédentes chartes, la première ayant été signée en 2004 dans le cadre de la loi d’orientation sur la forêt du 9 juillet 2001.

L’Arc boisé, un réservoir écologique

©Eric Legrand

L'Arc boisé est un massif forestier composé de deux forêts domaniales (Notre-Dame et La Grange), d’une forêt régionale (Grosbois) et de forêts privées. En rassemblant à la fois des milieux forestiers, ouverts et aquatiques, le massif de l’Arc boisé constitue le « poumon vert » du département.

Ses 500 mares et ses 52 hectares de landes humides sont des atouts écologiques majeurs, abritant de nombreuses espèces protégées animales (rainettes vertes, tritons crêtés, martres…) et végétales (flûteau fausse-renoncule, germandrée des marais, menthe pouliot…). C’est pourquoi, depuis mai 2016, l’Arc Boisé est également classé en forêt de protection pour garantir la pérennité des habitats qui abritent cette richesse écologique.