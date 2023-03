Avec « Objectif Baignade », le Département du Val-de-Marne invite ses partenaires à accélérer la reconquête écologique de la Marne et de la Seine

Vue de la Marne © J. Jollet-CD94

Le Département poursuit son engagement en faveur du développement durable. Animateur d’un réseau regroupant une centaine d’acteurs de l’eau et de l’assainissement présents sur le territoire val-de-marnais (Villes, Établissements Public Territoriaux, Syndicat Interdépartemental d’Assainissement de l’Agglomération Parisienne, associations, etc.), le Département du Val-de-Marne a souhaité faire le point sur l’ensemble des investissements réalisés, en cours et à venir, consacrés à la baignabilité de la Marne et de la Seine et ce, à moins de 500 jours de l’ouverture des Jeux de Paris 2024.

Olivier Capitanio a rappelé à cette occasion que le Département du Val-de-Marne mobilise plus de 150 M€ pour la baignabilité de la Marne et de la Seine, dont un tiers pour la mise en conformité des mauvais branchements d’assainissement.

Si Olivier Capitanio a souligné que le rendez-vous olympique à Paris en 2024 agit comme un accélérateur dans la conduite des projets portés par les acteurs de l’eau et de l’assainissement, il a également rappelé que le retour de la baignade dans la Marne et la Seine s’inscrit prioritairement dans une démarche de reconquête écologique, de développement durable et tout simplement d’un acte citoyen qui devra nécessairement se poursuivre au-delà de l’année 2024.

Dans cette perspective, il a formé le vœu que l’État, via l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, maintienne durablement ses subventions qui sont aujourd’hui bonifiées du fait du calendrier olympique.

« Vous le voyez, le Département du Val-de-Marne agit avec détermination pour faire de la baignade dans la Marne et la Seine de nouveau une réalité. Les travaux que j’ai cités représentent des centaines de milliers voire des millions d’euros et sont à mes yeux tout aussi importants qu’une rénovation de voirie, que l’aménagement d’une piste cyclable ou la construction d’un collège. Je crois sincèrement que nous ne pouvons plus faire machine arrière et je souhaite vivement que l’État, via l’Agence de l’Eau, maintienne ses subventions bonifiées bien au-delà du rendez-vous olympique. »

