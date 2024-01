Baptême de trois micro-tunneliers à L'Haÿ-les-Roses

Créteil , le 10 janvier 2024

Ce mercredi 10 janvier, Chantal Durand, Vice-Présidente du Département déléguée à l’eau et à l’assainissement et membre du conseil d’administration de l’agence de l’eau Seine-Normandie, Patricia Korchef-Lambert, Vice-Présidente du Département chargée des sports et élue du canton de Thiais, Mélanie Nowak, Conseillère Départementale déléguée au développement touristique et élue du canton de L’Haÿ-les-Roses, tout comme son binôme, Antoine Madelin et de Kristell Niasme, Conseillère départementale déléguée aux espaces naturels sensibles et à la lutte contre les nuisances, étaient présents au baptême de trois micro-tunneliers dans le cadre de la modernisation du réseau d’assainissement des rues Paul Hochart et Henri Cretté à L’Haÿ-les-Roses/Chevilly-Larue.