Bientôt une 79e crèche départementale pour accueillir les jeunes enfants de Limeil-Brévannes et Boissy-Saint-Léger

Pose de première pierre de la 79e crèche départementale de Limeil-Boissy ; crédit photo : E. Legrand

Olivier Capitanio, Président du Département, Paul Bazin, vice-président en charge de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile et Françoise Lecoufle, vice-présidente en charge des infrastructures routières et maire de Limeil-Brévannes ont posé la première pierre de la 79e crèche départementale de Limeil-Boissy, lundi 23 mai. Aurélien Julien, Président du conseil d’administration de la Caf du Val-de-Marne et Régis Charbonnier, maire de Boissy-Saint-Léger, étaient également présents.

Cette future crèche proposera 60 places à destination des familles de Limeil-Brévannes et Boissy-Saint-Léger. Les enfants seront accueillis dans un bâtiment à haute performance énergétique, d’une surface de plancher de 949 m². Ils bénéficieront en outre de plus de 800 m² d’espaces aménagés en extérieur, grâce à des terrasses de 180 m² et un jardin de 630 m².

Le montant de l’opération s’élève à 5,4 M€, et bénéficie d’une subvention de la Caf à hauteur de 1,05 M€.

L’ouverture de cette nouvelle crèche est prévue en janvier 2024.

D’autres chantiers récemment terminés ou en cours

Les premiers mois de l’année 2022 ont vu la livraison de la crèche Charpentier, à L’Haÿ-les-Roses. Les travaux d’extension menés ont permis d’augmenter la capacité d’accueil de 60 à 80 enfants. La crèche Grand-Ensemble, à Alfortville, a également rouvert ses portes après avoir bénéficié de l’installation d’une isolation thermique et de la rénovation des salles de vie. Cette restructuration a permis d’ouvrir 7 places de plus.

En outre, les travaux de construction de la crèche des Larris se poursuivent. Fin 2023, cette crèche – qui remplacera l’actuelle crèche Jean-Macé – permettra de gagner 30 places supplémentaires. Elle disposera ainsi de 90 places.