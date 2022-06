Chantier de la station de dépollution des eaux pluviales : le troisième micro-tunnelier baptisé "Kristell" va bientôt s’élancer

"Kristell" s’élancera le 6 juin pour creuser une canalisation qui reliera, sur 80 mètres, la station de dépollution des eaux pluviales (SDEP) à la prise d’eau de la rue de la Plage. Son arrivée est prévue à la fin du mois de juin 2022.



Baptême du micro-tunnelier par Kristell Niasme ; crédit photo : Michel Aumercier

Le creusement de cette troisième canalisation marque une étape supplémentaire de l’avancement du chantier.

Dans un esprit d’économie circulaire limitant par définition la production de déchets, le micro-tunnelier "Kristell" sera réutilisé pour creuser une autre canalisation qui effectuera le chemin inverse, reliant la prise d’eau à la Sdep. Le creusement de cette canalisation est prévu au mois de juillet 2022.

Un équipement majeur en faveur de l’environnement et de la Marne

La Sdep a vocation à dépolluer les eaux de pluie avant de les rejeter dans la Marne, grâce à un procédé de décantation et une désinfection par rayonnements ultras violets. Rappelons que la Sdep, atteignant jusqu’à 20 mètres de profondeur par endroits, pourra stocker jusqu’à 8 000 m3 d’eaux pluviales.

Cet équipement stratégique complètera les efforts engagés par le Département et par ses partenaires contre les mauvais branchements des habitations individuelles et collectives au réseau d’assainissement, afin d’améliorer la qualité des eaux de la Marne. L’objectif visé étant de favoriser le retour de la biodiversité et l’ouverture de sites de baignade pérennes en Marne.

Le montant des travaux de la Sdep s’élève à 42,3 millions d’euros financés par le Département (21,4 millions d’euros), par le Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (Siaap) à hauteur de 20 millions d’euros, et par l’agence de l’eau Seine-Normandie (900 000 euros).

Zoom sur le circuit de dépollution

La Sdep est constituée de deux lobes : l’un dédié au stockage de l’eau de pluie, l’autre destiné à la dépollution. Des vannes réguleront l’arrivée des eaux pluviales depuis les deux prises d’eau de la rue de la plage et de la place du marché. L’eau de pluie effectuera un premier passage par les dégrilleurs, elle sera ensuite orientée vers les canaux de décantation (décanteurs lamellaires). Le traitement ne s’arrête pas là, puisque l’eau passera enfin au travers de puissantes lampes UV avant de repartir vers le milieu naturel. La SDEP sera entièrement automatisée et surveillée à distance.