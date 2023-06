Commission permanente du 12 juin 2023

Modification du régime indemnitaire des personnels départementaux

La Commission permanente a délibéré sur la mise en conformité du régime indemnitaire des personnels départementaux.

Conformément au décret du 20 mai 2014, le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) a vocation à remplacer progressivement tous les régimes indemnitaires existants, pour tendre à une homogénéité du régime indemnitaire pour les agents qui exercent des responsabilités comparables, indépendamment de leur grade et de leur filière. Plusieurs délibérations ont été prises en ce sens depuis cette date.

Cependant, ce régime doit être exclusif de tout autre régime indemnitaire de même nature et ne peut donc pas se cumuler avec le maintien du versement des indemnités pour travaux dangereux et insalubres, comme c’était le cas au Département alors qu’elles auraient dû être intégrées au RIFSEEP. Cette délibération permet donc au Département de se mettre en conformité avec la loi.

Le Département du Val-de-Marne s’engage en faveur des mobilités douces

Le Département est engagé dans une politique ambitieuse de développement de l’usage du vélo et en particulier dans le traitement des franchissements de coupures urbaines.

La RD 4 à Joinville-le-Pont, entre la route de la Pyramide et le pont de Joinville-le-Pont franchit la coupure urbaine que constituent les voies du RER A et la RD 86. Il s’agit d’une voie fortement empruntée par les voitures et les bus, et très inconfortable pour la pratique du vélo. Ainsi, un projet de création de piste cyclable bidirectionnelle sur cette section, et de réaménagement du carrefour de la résistance est en cours, d’un montant estimé de 2 083 333 euros, pour lequel une demande de subvention a été déposé auprès du Fonds National « mobilités actives ».

À ce titre, l’État a accordé au Département du Val-de-Marne, une subvention d’investissement de 416 667 € pour l’amélioration de cette continuité cyclable.

Ce projet fera également l’objet d’une demande de subvention auprès de la Région Ile-de-France.

Fonds Social Européen

La Commission permanente a approuvé la 12ème programmation, mobilisant les crédits REACT EU FSE au titre du dispositif n° 12 « Lutter contre les conséquences sociales de la crise sanitaire et préparer la reprise (REACT EU) ». Les crédits programmés au titre de l’enveloppe REACT EU FSE s’élèvent à 2 663 170,43 €.

Deux opérations déjà subventionnées auparavant figurent dans cette 12e programmation :

L’opération interne « coordination territoriale pour une offre d’insertion renouvelée » d’un montant FSE prévisionnel de 895 090,06 €

» d’un montant FSE prévisionnel de L’opération interne « projet professionnel et apprentissage linguistique tous secteurs d’activité » d’un montant FSE prévisionnel de 1 252 218,50 €

Une nouvelle opération figure également dans cette 12e programmation, suite au déploiement de la nouvelle politique départementale en matière d’insertion et à l’embauche de conseillers en insertion professionnelle.

Il s’agit de l’opération « accompagnement des allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA) par un conseiller en insertion Professionnelle », qui porte sur une demande de financement pour une opération d’accompagnement de 450 allocataires du RSA par une équipe de Conseillers en Insertion Professionnelle (CIP) au sein des Espaces Départementaux des Solidarités (EDS) et des Espaces d’Insertion (EI). Le montant FSE sollicité est de 246 257,55 €, soit un taux de financement de 100% qui correspond aux dépenses de personnel.

Accompagner les aînés et les aidants en Val-de-Marne

La commission permanente a approuvé une subvention pour le fonctionnement de l’Espace Autonomie du secteur gérontologique 6 (Chevilly-Larue, Rungis, Thiais, Orly, Villeneuve-le-Roi, Ablon-sur-Seine et Choisy-le-Roi) d’un montant de 216 000 € pour 2023.

Le CLIC 6 est le dernier Espace Autonomie non internalisé au Département. L’internalisation de cet espace autonomie est prévue au dernier trimestre 2023.

Les Espaces Autonomie ont plusieurs missions :

Proposer un accueil de proximité pour toutes les questions liées à la perte d’autonomie ouvert aux personnes âgées de plus de 60 ans ;

Développer des actions de prévention, d’information et de formation à destination des personnes en pertes d’autonomie ;

Mettre en relation et coordonner les initiatives des acteurs chargés de l’action sociale et médico-sociale en faveur des personnes âgées, des adultes en situation de handicap et leurs aidants

Cette convention répond aux enjeux de soutien et d’accompagnement aux personnes âgés et de leurs aidants, par le Département.

Lutter contre les violences intrafamiliales

Le Département du Val-de-Marne s’associe à l’ARS, au Parquet du Tribunal Judicaire de Créteil, au Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil (CHIC), à l’Hôpital Saint-Camille, l’Hôpital Bicêtre AP-HP et au SAMU du Val-de-Marne, afin d’élaborer un protocole qui permettra d’assurer une protection adaptée aux enfants mineurs présents lors d’un homicide au sein de la famille.

Le protocole prévoit la prise en charge immédiate en milieu hospitalier spécialisé (au CHIC) de l’enfant dans le cadre d’une Ordonnance de Placement Provisoire délivrée par le Procureur de la République. La Direction de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse du Val-de-Marne sera en charge de la désignation d’un foyer départemental de l’enfance pour accueillir l’enfant à l’issue de la période d’hospitalisation.

L’objectif est d’offrir une prise en charge adaptée, à la fois psychologique, sociales et affectives à l’enfant.

Pour prévenir les situations de violences au sein du couple et de la famille, le Département du Val-de-Marne a également mis en place une ligne téléphonique départementale « Un Premier pas ». Cette plateforme est à destination de toute personne majeure, hommes et femmes, victimes de violence au sein du couple et de la famille, des proches et des professionnels, en dehors de toute urgence et de toute injonction.

L’accès à l’art et à la culture : un enjeu fort pour le Département

La commission permanente a approuvé la signature d’une convention de partenariat entre le Département et l’Opéra national de Paris relative à la projection au sein des parcs départementaux de la Plaine des Bordes à Chennevières-sur-Marne, et du Grand Godet à Villeneuve-le-Roi, d’un opéra et d’un ballet filmés.

Ces projections sont gratuites et ouvertes au public.

Ces projections s’inscrivent dans le cadre des Rendez-vous de l’été, un programme d’animations proposé par le Département du Val-de-Marne dans les parcs et jardins départementaux et qui vise à proposer des activités sportives, culturelles et en lien avec la protection de la nature et de l’environnement aux Val-de-Marnais. Les Rendez-Vous de l’été s’installeront dès le premier week-end de juillet au parc de la Plaine des Bordes (Chennevières-sur-Marne) puis tout au long de l’été dans des parcs différents.

Rendre le sport accessible à tous en Val-de-Marne

Le Département, dans le cadre de sa politique sportive, s’est fixé comme objectifs prioritaires de favoriser l’accès de tous aux activités physiques et sportives, de développer l’accès aux formations pour tous les responsables sportifs et de favoriser l’accès au meilleur niveau de compétition aux sportifs.

À ce titre, la commission permanente a approuvé le soutien financier du Département à plusieurs associations, et comités sportifs départementaux, pour un montant de 334 390 euros.

La prochaine commission permanente est prévue le 26 juin 2023