Commission permanente du 13 juin 2022

Le Département soutient les porteurs de projets pour favoriser le retour à l’emploi

Dans le cadre de son Programme d’Actions Départemental Insertion et Emploi (PADIE), le Département du Val-de-Marne encourage et favorise l’accompagnement des personnes susceptibles de créer leur propre activité. Il soutient financièrement plusieurs structures en charge de l’accompagnement des porteurs de projet : ADIE, Coopaname, BGE-ADIL, VMAPI, Espace pour entreprendre, ainsi que le Groupement de créateurs via deux missions locales Ivry-Vitry et Bords de Marne. Dans le cadre de la convention triennale qui le lie à ces acteurs, le Département va attribuer au titre de l’année 2021 un solde total d’un montant de 56 500 euros. Ce solde complète l’acompte déjà versé à hauteur de 82 500 euros, soit une subvention 2021 totale de 139 000 euros.

Le Département réaffirme son soutien à l’association « Créations Omnivores », porteuse du projet « Elles osent ! ». Ce projet s’adresse aux val-de-marnaises les plus fragilisées face à l’emploi, notamment des femmes victimes de violences conjugales. Il vise à lever les freins à l’insertion professionnelle (estime et confiance en soi, communication, capacité à prendre la parole en public…), permettre de se projeter dans la reprise d’une activité professionnelle, sensibiliser à la création d’activités. L’action se traduit par la mise en place d’une formation de 21 jours et d’un suivi post-formation sur 3 mois. Pour 2022, quatre villes sont partenaires du projet : Choisy-le-Roi, Orly, Fontenay-sous-Bois et Champigny-sur -Marne. Le Département accorde une subvention de 6 000 euros à ce projet, également cofinancé par l’État, les Villes et l’Établissement Public Territorial 10.

Création d’une visite virtuelle du site archéologique de l’Abbaye de Saint-Maur-des-Fossés

L’abbaye de Saint-Maur-des-Fossés est l’un des derniers sites médiévaux val-de-marnais dont les vestiges sont encore en élévation. Elle constitue à ce titre un monument historique remarquable et unique sur le territoire. Le Département souhaite le valoriser, en partageant notamment les éléments mis au jour suite à une fouille réalisée par son équipe d’archéologues en 2020-2021.

La visite proposera de nombreuses informations au public, telles que des éléments iconographiques (plans archéologiques, représentations anciennes, photographies d’époque…) et textuels. Elle sera intégrée à l’application mobile « Archistoire » du CAUE, et sera également consultable sur internet, afin que l’outil puisse accompagner la visite sur place, tout en permettant une visite à distance.

Le projet, estimé à 32 000 euros, sera financé par la DRAC et la Région Ile-de-France. Il bénéficie également du soutien du CAUE et du Comité départemental du tourisme du Val-de-Marne.

Le Département, partenaire de la culture et du sport

Dans le cadre de sa politique culturelle, le Conseil départemental encourage la production artistique et sa diffusion professionnelle en soutenant les structures culturelles partenaires qui y contribuent.

Le Département réaffirme son soutien les structures porteuses de projets d’actions culturelles territorialisées en attribuant plusieurs subventions de fonctionnement pour l’année 2022 : 10 000 euros pour l’Exploradôme, 4 000 euros pour l’association des Donneurs de voix, 2 000 euros pour l’association Valmédia 94, 1 500 euros pour la Société des Amis de Louis Aragon et Elsa Triolet, 1 500 euros pour l’association Foto Film Écrit Persiste et signe, 1 000 euros pour l’association Terre humaine 94, 20 000 euros supplémentaires pour Cinéma Public Val-de-Marne et ses actions « Collège au cinéma » et « Ciné junior » (qui viennent compléter une subvention de 115 000 euros attribuée en mars 2022), soit un total de 40 000 euros.

Dans le domaine de la musique, la Commission permanente a décidé d’attribuer une aide de 20 000 euros répartie entre trois acteurs culturels, porteurs de projets qui permettent de toucher un nombre important de musiciens et musiciennes et abordent des répertoires ou des techniques d’interprétation généralement peu représentés au sein des structures de pratique artistique : EPT Grand-Orly Seine Bièvre (pour le conservatoire de Fresnes), la Ville d’Ivry-sur-Seine pour son conservatoire et l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre pour le conservatoire Intercommunal du Val-de-Bièvre à Arcueil.

Le Département mène une politique sportive ambitieuse, qui soutient à la fois le sport de haut-niveau et le sport amateur pour tous les val-de-marnais, quels que soient leur âge et leur niveau. Il encourage notamment le sport scolaire au travers de la mise à disposition et/ou du financement d’équipements sportifs, et en aidant financièrement les associations sportives des collèges publics. La Commission permanente a ainsi décidé d’attribuer à ces dernières une subvention totale de fonctionnement de 98 373 euros pour l’année 2020-2021, témoignant de l’ambition du Département à agir en faveur de la réussite personnelle, scolaire et sociale de tous les jeunes collégiens.

La prochaine Commission permanente aura lieu le 27 juin 2022.