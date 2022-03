Commission permanente du 14 mars 2022

Le Département vient en aide aux Ukrainiens

Dans le cadre de son action internationale, le Département du Val-de-Marne s’engage en faveur des populations ukrainiennes victimes du conflit avec la Russie. L’action départementale s’organise autour de trois volets : la mobilisation de crédits d’urgence à hauteur de 100 000 euros, l’accueil de familles ukrainiennes et le don de matériels de première nécessité à destination des jeunes enfants.

Les crédits d’urgence seront répartis entre 3 entités. 50 000 euros alimenteront le fond national FACECO (Fond d’action extérieure des collectivités territoriales), géré par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères, permettant de contribuer aux actions d’urgence en Ukraine. 45 000 euros seront attribués à la Fédération internationale des sociétés de la Croix rouge et du Croissant rouge (FICR) mobilisée pour une aide frontalière. Enfin, 5 000 euros iront à l’ONG val-de-marnaise Pharmaciens sans Frontières, qui achemine du matériel médical et des médicaments sur les zones de combat.

Par ailleurs, le Département prendra en charge, immédiatement et dans un premier temps, l’hébergement de 20 familles déplacées. Cet hébergement d’urgence pourra concerner jusqu’à 30 familles, en fonction de l’évolution des besoins. L’aide départementale comprendra la mise à disposition d’un logement d’urgence et la prise en charge du coût de l’accueil, en particulier pour les femmes avec enfants.

Enfin, le Département du Val-de-Marne se mobilisera auprès des personnes vulnérables, notamment des jeunes enfants, par le don de matériel de première nécessité : couches, boîtes de lait, etc. Ce matériel sera acheminé en lien avec la Protection civile.

La lutte contre la précarité énergétique



Une nouvelle étape pour lutter contre la précarité énergétique

L’action du Département contre la précarité énergétique franchit une nouvelle étape avec la constitution d’un groupement de commandes composé du Département et des EPT Grand Orly Seine Bièvre, Grand Paris Sud Est Avenir et Paris Est Marne et Bois. Ce groupement permettra de mettre en place l’accompagnement à domicile des ménages concernés dans le cadre du programme SLIME. Il pourra concerner jusqu’à 1 200 ménages en 3 ans.

La Commission permanente a par ailleurs autorisé la signature de conventions avec les deux agences de l’énergie présentes en Val-de-Marne, afin d’assurer la promotion du dispositif SLIME, l’animation du réseau de partenaires et l’accompagnement renforcé des ménages bénéficiaires du SLIME qui le nécessiteraient. Le Département accorde ainsi 47 796 euros au CAUE 94, et 27 204 euros à l’ALEC-MVE, soit un total de 75 000 euros.

Réhabilitation du collège Paul-Eluard à Bonneuil-sur-Marne



Réhabilitation du collège Paul-Eluard à Bonneuil-sur-Marne. Photo : A. Bonnemaison

Le Département poursuit sa politique de rénovation des collèges. Le collège Paul-Eluard, construit en 1972, va ainsi bénéficier d’importants travaux de réhabilitation, concernant notamment les équipements techniques (chauffage, ventilation, électricité), les sols, les murs, les plafonds et les façades. Le marché, d’un montant de près de 20 millions d’euros TTC, a été attribué à CBC CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION.

Le démarrage des travaux est prévu en avril 2022, pour une livraison fin 2024.

Renouvellement de la convention pour le fonctionnement de la résidence d’accueil et d’hébergement d’urgence « Marielle-Franco »

Le Département réaffirme son soutien aux femmes victimes de violences. La Commission permanente a renouvelé la convention qui lie pour trois ans le Département à l’Association Aide Urgence du Val-de-Marne, en charge du fonctionnement de la résidence « Marielle-Franco ». La convention prévoit la mise à disposition du bâtiment ainsi qu’une subvention de 180 000 euros attribuée chaque année à l’AUVM, en augmentation de 30 000 euros suite au renforcement de l’équipe.

La résidence « Marielle-Franco » permet de mettre en sécurité des femmes avec ou sans enfants. Elle est composée de dix logements et propose une prise en charge sociale, juridique et psychologique adaptée. Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, 308 femmes et 368 enfants y ont été accueillis.

Convention avec la CAF du Val-de-Marne favorisant l’accueil des enfants en situation de handicap



Accueil des enfants en situation de handicap dans les crèches départementales. Photo : M. Aumercier

Dans le cadre du Fonds Publics et Territoires, le Département et la CAF du Val-de-Marne ont signé une convention relative à l’accueil des enfants en situation de handicap dans les structures et services de droit commun. Cette convention favorisera l’accueil de ces enfants au sein des crèches départementales. Au titre de l’année 2021, le montant de la subvention est de 256 800 €.

L’objectif est d’accompagner les parents dans les démarches administratives et permettre des sorties adaptées pour les enfants accueillis en crèche. L’évaluation et l’accompagnement des enfants en situation de handicap est renforcé par l’intervention de psychomotriciens et psychologues auprès des professionnels de terrain.

La prochaine commission permanente aura lieu le 28 mars 2022.