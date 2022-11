Commission permanente du 14 novembre 2022

Le Département, partenaire majeur du sport en Val-de-Marne

Ballon de handball dans les filets ©Pixabay Le Département poursuit son engagement en faveur du sport. La Commission permanente a ainsi décidé d’attribuer des subventions à 10 clubs amateurs de sport collectif évoluant au niveau national, pour un montant total de 231 126 euros.

En outre, l’Union sportive d’Ivry handball, club professionnel de sport collectif de niveau national, bénéficiera d’une aide totale de 160 125 euros pour la mise en place d’actions d’intérêt général autour de la formation des jeunes accueillis, la participation à des programmes d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale.

Améliorer les déplacements

Le Département du Val-de-Marne se mobilise pour améliorer et sécuriser constamment les 420 km de routes qu’il gère. Dans ce cadre, la commission permanente a approuvé un contrat-cadre entre le Département et la Région Ile-de-France dédié au plan « Route de demain », pour la période 2022-2027. Ce contrat-cadre prévoit d’une part, une aide financière de la Région d’un montant de 10,5 millions d’euros afin de mettre en oeuvre le réseau routier d’intérêt régional. 3 opérations seront subventionnées à ce titre : la RD 10 nouveau barreau (Altival), la RD7 sud (Thiais, Chevilly-Larue et Rungis) et la vidéosurveillance aux carrefours à feux (Parcival). Le contrat-cadre prévoit d’autre part une amélioration de la qualité du réseau routier d’intérêt régional, via notamment le recueil et le partage de données relatives à l’état des voiries, ainsi qu’un travail sur la fluidité et la sécurité des déplacements.

Dans le cadre de sa politique de développement de l’usage du vélo, la commission permanente a également approuvé une convention entre le Département, l’Etat et la Métropole du Grand Paris pour la création d’une liaison cyclable d’environ 300 mètres sur l’avenue Descartes (RD 204) à Limeil-Brévannes, entre le Nord de l’Essonne et les pôles d’emplois du Val-de-Marne. Pour cela, la voie verte se terminant actuellement Chemin des boeufs sera prolongée sur l’ensemble du linéaire concerné, avec une largeur de 3,5 mètres. Les travaux seront engagés fin 2022, pour une durée prévisionnelle de 5 mois. Leur montant s’élève à 900 000 euros HT, pour lequel le Département bénéficiera de financements de la Région Ile-de-France (192 500 euros), de l’Etat (157 135 euros) et de la Métropole du Grand Paris (258 000 euros).

Favoriser le retour vers l’emploi

Le Département fait du retour à l’emploi des allocataires du RSA, à chaque fois que cela est possible, sa priorité en matière d’insertion. Dans ce cadre, la commission permanente a décidé de soutenir l’action de coaching vers l’emploi des allocataires du RSA de 26 à 30 ans, portée par l’opérateur BimBamJob. Un financement de 400 000 euros est ainsi attribué pour une durée d’1 an, sur la base de l’accompagnement de 400 personnes réparties sur l’ensemble du département.

Le partenariat avec le Comité de Bassin d’Emploi Sud Val-de-Marnais (CBE Sud 94) a été renouvelé par la commission permanente pour la période 2022-2023, à hauteur de 40 000 euros par an, soit un total de 80 000 euros. Ce partenariat prévoit de développer des actions de parrainages, des découvertes de métiers et un job truck à destination des demandeurs d’emploi de plus de 45 ans et des allocataires du RSA en reconversion.

Accompagner les personnes en perte d’autonomie

Le décret du 28 avril 2022 relatif au financement des services proposant des prestations d’aide à domicile pour les personnes en perte d’autonomie a instauré une dotation complémentaire à compter du 1er septembre 2022. Cette nouvelle dotation, attribuée par les Départements, vise à améliorer l’accompagnement à domicile des usagers le soir ou le week-end quel que soit leur lieu d’habitation, lutter contre leur isolement, soutenir les aidants et financer des actions en faveur de la qualité de vie au travail des salariés. A ce titre, 27 services val-de-marnais d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) et services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) percevront une aide totale de 687 112 euros pour la période septembre - décembre 2022, permettant l’accompagnement à domicile de près de 3 740 val-de-marnais. Une nouvelle stratégie de contractualisation sera constituée en 2023 avec le lancement d’appel à candidatures au cours du premier trimestre.

Pour améliorer l’accueil des personnes en perte d’autonomie, le Département du Val-de-Marne accompagne financièrement les créations ou restructurations des EHPAD et des résidences autonomie. Dans ce cadre, la commission permanente a attribué une subvention de 671 000 euros à l’EHPAD Africa, situé de Nogent-sur-Marne. L’opération prévoit des travaux de mise aux normes techniques, de rénovation durable, la création d’une unité protégée Alzheimer et la mise à disposition d’un espace d’accueil pour les familles en 2023.

La prochaine Commission permanente aura lieu le 28 novembre 2022.