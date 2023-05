Commission permanente du 15 mai 2023

Développement des transports en Val-de-Marne

Autorisation de lancement d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution portant sur la réalisation d’ouvrages d’art dans le cadre du projet ALTIVAL. Déclaré d’utilité publique, il a pour objectif la création d’une nouvelle voie réservée aux bus qui facilitera leur circulation vers les métro et RER du secteur et traversera les communes de Chennevières-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Villiers-sur-Marne, Bry-sur-Marne et Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis).

Dans le cadre de ce projet, qui a pour but de diminuer les temps de parcours des bus et améliorer le confort des usagers, la commission permanente a validé l’autorisation préalable de souscrire à un marché relatif à la maîtrise d’œuvre d’exécution qui porte sur la réalisation d’ouvrages d’art.

Le futur titulaire du marché devra réaliser la maîtrise d’œuvre d’exécution d’ouvrages d’art dans un milieu dense et en interfaces avec d’importantes infrastructures existantes et en cours de réalisation. La durée globale du marché, d’un montant prévisionnel d’1,5 millions d’euros financé par le Département, devrait s’étendre sur 60 mois à compter de sa date de notification, le délai d’exécution sera, quant à lui, d’un maximum de 36 mois.

Contrôle des réseaux d’assainissements départementaux pour un retour de la baignade en Val-de-Marne

Afin d’atteindre les objectifs de baignade dans la Marne et la Seine, un contrôle de la qualité des branchements des usagers raccordés aux réseaux d’assainissement départementaux est mis en place par le Département. Pour répondre à ce besoin, notre collectivité pourra s’appuyer sur le soutien de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) pour la création de 5 branchements sous domaine public à Champigny-sur-Marne, Villiers-sur-Marne, et Sucy-en-Brie. Le coût estimatif des travaux s’établit à 306 621 € HT, et font l’objet d’une aide de 227 200€ HT.

De la même manière, l’AESN apporte son soutien à la mise en séparatif d’une portion du réseau unitaire situé route de Stalingrad à Nogent-sur-Marne. Les travaux ont pour objectif de renforcer la séparativité des réseaux et s’inscrivent également dans le cadre du retour de la baignabilité en Val-de-Marne. Le coût estimatif des travaux s’établit à 804 759 € HT, et font l’objet d’une subvention de 244 264 € HT.

Enfin, des actions sont menées par le Département, qui visent à réduire les apports de pollution par temps de pluie, notamment par l’optimisation des déversoirs d’orage. À ce titre, la commission permanente enregistre le soutien financier apporté par l’AESN relative aux phases 4 et 5 de l’étude d’optimisation des déversoirs d’orage de la zone confluence. Le coût estimatif des travaux s’établit à 95 475 € HT, et font l’objet d’une aide de 47 738 € HT.

Le Département soutient ses collèges

Le Département poursuit ses objectifs de lutte contre les inégalités dans les collèges du Val-de-Marne. Pour cela des moyens ont été accordés dans le cadre de la dotation de fonctionnement approuvée par le Conseil départemental pour l’année 2023, le 17 octobre 2022.

Pour aller plus loin, et afin d’accompagner le développement personnel et la réussite des collégiens, la commission permanente a validé l’attribution de subventions de fonctionnement aux collèges publics au titre des dispositifs spécifiques pour l’année 2023, d’un montant total de 351 276 €.

Ainsi, des crédits spécifiques, d’un montant de 321 276 €, sont notamment attribués aux collèges pour assurer le fonctionnement des classes accueillant des ULIS (unités localisées pour l’inclusion scolaire), des SEGPA (sections d’enseignement général et professionnel adapté), des classes de 3ème découverte professionnelle, des élèves non scolarisés antérieurement, des ateliers artistiques ou scientifiques, et des dispositifs de lutte contre le décrochage ou d’accompagnement des élèves exclus temporairement.

Garantir la santé de tous les adolescents en Val-de-Marne

Le Département du Val-de-Marne conduit une politique de promotion de la santé des adolescents val-de-marnais, en particulier ceux les plus éloignés de l’accès au soin. Le programme Nutrition Santé Adolescences (PNSA), fait partie intégrante du programme de santé de l’adolescent porté par nos services. Ce programme contribue également au projet éducatif des collégiens et au projet de restauration départementale.

Le PNSA agit via plusieurs actions :

La mise en place d’un groupe d’éducation à la santé pour adolescents en surpoids ou obèses ;

La sensibilisation de publics val-de-marnais.

Ces actions nécessitent des conventions de structures d’accueil, essentiellement des collectivités locales et des associations, pour le prêt de locaux et de matériel pour une durée d’un an, et reconductible pour une durée de trois ans.

Dans ce cadre, la commission permanente a validé ces conventions.

La prochaine commission permanente est prévue le 12 juin 2023.