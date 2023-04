Commission permanente du 17 avril 2023

L’accompagnement du renouvellement urbain

Dans le cadre du Nouveau Projet de Renouvellement Urbain (NPRU) d’intérêt national, le Département maintient son soutien au renouvellement du quartier du Bois l’Abbé à Champigny-sur-Marne. À ce titre la Commission permanente a validé la signature d’une convention pluriannuelle d’un montant provisoire de 5 910 500 euros. Le Département réaffirme ainsi son rôle dans l’accompagnement de l’amélioration durable du cadre et des conditions de vie des habitants des quartiers d’habitat social Val-de-marnais.

Modernisation des équipements départementaux d’assainissement

Le Département maintient son engagement dans l’amélioration des réseaux d’assainissement du Val-de-Marne. À ce titre, la Commission permanente a validé l’individualisation du programme 2023 relatif à la rénovation, à la modernisation et à l’adaptation des stations, et des équipements de collecte des eaux usées et pluviales, d’un montant de 2,4 millions d’euros HT.

De plus, la Commission permanente a approuvé l’individualisation du programme 2023 d’autocontrôle du système de collecte des effluents du Val-de-Marne pour un montant global de 250 000 euros HT. Dans le cadre de ses obligations d’auto surveillance, le Département réalise des bilans mensuels et annuels sur les déversoirs d’orage prioritaires du Val-de-Marne. Mais également des bilans annuels sur les principales entrées et sorties des effluents du Val-de-Marne, afin d’évaluer le niveau de performance du réseau aussi bien par temps sec que par temps de pluie. Ces contrôles réglementaires s’inscrivent dans le cadre du plan baignabilité de la Marne et de la Seine engagé par le Département.

Les travaux d’aménagement et d’entretien des berges de la Seine, de la Marne et des rivières du Val-de-Marne sont indispensables pour assurer la défense contre les crues, la stabilité et la fonctionnalité des ouvrages existants sur les berges. À cet effet, le Département a voté en 2023 une autorisation de programme d’un montant de plus de 9,9 millions d’euros pour 5 années. À ce titre, la Commission permanente a approuvé l’individualisation pour l’année 2023 d’un programme de travaux de défense contre les crues et d’interventions sur les berges de la Seine, de la Marne, et des rivières en Val-de-Marne, d’un montant de 1 985 000 euros. Ce programme comprend des travaux dans les villes de Vitry-sur-Seine, Villeneuve-le-Roi, Saint-Maur-des-Fossés, et Choisy-le-Roi.

Enfin, le Département assure, dans le cadre de ses missions d’entretien du patrimoine d’assainissement, divers travaux de rénovation des réseaux : réhabilitations, améliorations localisées, test d’étanchéité, interventions d’urgence, ou de mise en sécurité des accès au réseau. Ces interventions sont réalisées dans le cadre d’une autorisation de programme dédiée pour la période 2022-2026 d’un montant global de 34,2 millions d’euros. À ce titre, la Commission permanente a voté un crédit de 8 millions d’euros pour 2023 en faveur de travaux de rénovation, de modernisation et de dévoiement d’ouvrages d’assainissement départementaux à Bonneuil-sur-Marne, Bry-sur-Marne, Cachan, Champigny-sur-Marne, Choisy-le-Roi, le Kremlin-Bicêtre, Maisons-Alfort, Rungis, Thiais, Villecresnes et Villejuif.

Nouvelle dénomination pour deux collèges du Val-de-Marne

Le Département s’investit pleinement pour offrir aux collégiens val-de-marnais les meilleures conditions de réussite. Ainsi pour répondre aux besoins liés à la hausse des effectifs de collégiens, l’ouverture de deux collèges est prévue pour la rentrée 2023 : le premier à Ivry-sur-Seine, le second, qui fait l’objet d’une reconstruction, est situé dans la cité mixte Georges Brassens de Villeneuve-le-Roi.

La dénomination des établissements publics d’enseignement relevant de la collectivité de rattachement, deux noms ont été attribués à ces collèges.

Concernant le collège d’Ivry-sur-Seine, la ville d’Ivry-sur-Seine ayant exprimé sa préférence pour donner au collège du Plateau le nom de Gisèle Halimi en séance du Conseil municipal du 15 décembre 2022, c’est celui-ci qui a été retenu. Avocate, féministe, femme de lettres et femme politique, Gisèle Halimi a consacré sa vie à la défense de causes multiples. Elle est une figure majeure du féminisme en France.

Concernant le collège situé au sein de la cité mixte Georges Brassens de Villeneuve-le-Roi, 4 noms ont été proposés, et c’est celui de Christiane Desroches Noblecourt qui a été retenu, après un avis favorable du Conseil municipal de Villeneuve-le-Roi rendu le 2 février 2023. Née le 17 novembre 1913, Christiane Desroches Noblecourt est une archéologue française spécialisée en égyptologie. Elle est la première femme à diriger une fouille sur le site d’Edfou en Égypte. Durant la seconde guerre mondiale, elle réussira à cacher en province des chefs-d’oeuvre égyptiens conservés au Louvre. Première femme récipiendaire de la médaille d’or du CNRS, elle a également reçu la médaille d’argent de l’Unesco, et est l’une des très rares femmes à être distinguée de Grand-croix de la Légion d’honneur.

Soutien à l’accès à la culture

Le Département poursuit son engagement en faveur de la création, de l’accès aux livres et de la pratique de la lecture pour tous et sur l’ensemble du territoire. La Commission permanente a ainsi approuvé le versement d’une subvention de 50 000 euros dans le cadre du Contrat Départemental Lecture-Itinérance (2022-2024). Ce contrat a pour objectif d’accompagner les collectivités dans une démarche de co-construction des politiques publiques en faveur de l’ancrage, de la structuration, et de l’innovation de leur offre de lecture publique. Le dispositif prévoir également le financement d’actions partenariales et de projets ponctuels en faveur du développement de la lecture pour tous.

De plus, la Commission permanente a autorisé la demande d’une subvention de 15 000 euros pour l’année 2023, dans le cadre de l’opération « Premières pages ». Cette subvention s’inscrit dans la volonté du Département d’un accès à la culture dès le plus jeune âge, en réduisant les inégalités en matière d’accès au livre, et à la culture de l’écrit, en sensibilisant les très jeunes enfants au livre, en favorisant la collaboration entre les acteurs du livre et ceux de la petite enfance, enfin en valorisant la littérature jeunesse.

Enfin, dans le cadre de l’appel à projets « Partir en livre », la Commission permanente a accepté la demande de subvention pour l’année 2023 de 20 000 euros. Cette subvention s’inscrit dans le cadre de la 9ème édition de la manifestation « Partir en livre », qui se déroulera du 22 juin au 23 juillet 2023. Le thème choisi pour cette année est la liberté. Le Département propose pour cette nouvelle édition un programme de temps de lecture et d’ateliers dans la continuité de son action en faveur du livre et du développement de la lecture en Val-de-Marne.

Soutien à la création et à la diffusion dans le domaine du spectacle vivant

Le Département du Val-de-Marne poursuit sa politique culturelle et entend continuer d’accompagner les démarches artistiques, et les actions culturelles innovantes et accessibles à tous en Val-de-Marne.

Ainsi, la Commission permanente a décidé d’approuver l’aide au développement, l’aide à l’activité et l’aide à la sortie des conventionnements, de 44 compagnies (compagnies-lieux, théâtre, danse, et musique) pour un montant total de 1 045 000 euros.

De plus, la Commission permanente a validé une aide à 3 associations et établissements musicaux (UEPA, EDIM, MusEA) pour l’année 2023 qui oeuvrent dans le domaine de la formation, de la transmission et la diffusion musical sur le territoire. Cette subvention, d’un montant global de 55 000 euros, participe à la consolidation du maillage territorial et à la structuration du secteur musical en Val-de-Marne.

La prochaine commission permanente est prévue le 15 mai 2023