Commission permanente du 17 octobre 2022

Encourager l’insertion socioprofessionnelle

Le Département poursuit sa mobilisation en faveur de l’insertion socioprofessionnelle, notamment auprès des jeunes en difficulté, des allocataires du RSA et des travailleurs en situation de handicap.

Dans le cadre de son Programme d’actions départemental pour l’insertion et l’emploi (PADIE), le Département du Val-de-Marne soutient et accompagne les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE). La Commission permanente attribue des subventions d’un montant global de 40 800 euros à 7 nouveaux SIAE implantés sur des territoires jusqu’ici peu ou non couverts par le champ de l’insertion par l’activité économique :

ACI La recyclette à Orly (association Fresnes service),

EI Bis boutique solidaire à Vitry-sur-Seine (Caritas),

EI Fastroad insertion à Orly (Soun),

EI Mediapole Ile de France à Villenuve-Saint-Georges (Vitamine T),

EI E.R.E services à Cachan (association Actions emplois formations 94),

ETTI Id’ées interim F Champigny (Id’ées)

et ETTI Passerelle, ex Recrutop à Villiers-sur-Marne (JPSI Grands travaux).

Toujours dans le cadre du PADIE, la Commission permanente a décidé de soutenir trois épiceries sociales, Le Coup de pouce à Fresnes, La Court’échelle et l’ASEL (association socio-éducative des Larris) toutes deux à Fontenay-sous-Bois, pour un montant total de 37 520 euros.

Spécifiquement à l’adresse des jeunes en difficulté, la Commission permanente a décidé de renouveler sa subvention à l’Ecole de la 2e chance du Val-de-Marne, d’un montant de 65 000 euros. Elle contribuera ainsi à la poursuite et au développement des missions de l’E2C, afin de favoriser l’accès à l’emploi ou à la formation des jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire sans diplôme ni qualification. En 2021, 290 stagiaires ont effectué un parcours de formation à l’E2C, avec un taux de sortie positive de 63% (emploi, alternance, formation).

Le Département soutient également les 11 missions locales du Val-de-Marne, chargées d’assurer un accompagnement global des jeunes de 16 à 25 ans en difficulté d’insertion socioprofessionnelle.

La Commission permanente réitère le partenariat en attribuant des subventions d’un montant total de 375 385 euros, dédiées au fonctionnement, au développement d’activités spécifiques (accès au logement, justice, mobilité européenne) et à la mise en œuvre de projets correspondant à des besoins particuliers ou spécificités territoriales. En 2021, 22 464 jeunes ont été accompagnés par les missions locales, soit une hausse de 4,59% par rapport à 2020.

Soutenir le sport amateur et professionnel

Le Département réaffirme son engagement en faveur du sport, qu’il soit amateur ou professionnel. La Commission permanente a ainsi décidé d’attribuer des subventions à 21 clubs amateurs de sport collectif évoluant au niveau national, pour un montant total de 656 625 euros.

En outre, 2 clubs professionnels de sport collectif de niveau national bénéficieront d’une aide totale de 189 000 euros pour la mise en place d’actions d’intérêt général autour de la formation des jeunes accueillis, la participation à des programmes d’éducation, d’intégration ou de cohésion sociale, la sécurité du public et la prévention des violences dans les enceintes sportives : SAOS Union sportive de Créteil Lusitanos football et SEMSL Union sportive de Créteil handball.

Dans le cadre du dispositif départemental « soutien aux équipements de proximité », la Commission permanente a décidé d’accompagner la Ville de Valenton en cofinançant la rénovation du stade Auguste Delaune, situé au sein du quartier prioritaire et en renouvellement urbain de la Lutèce-Bergerie, à hauteur de 196 064 euros. Les travaux viseront à remplacer la surface actuelle en gazon synthétique, créer un petit terrain d’entraînement en complément du stade principal, créer une structure « club house » et sécuriser le stade.

Lutter contre la pauvreté et faciliter l’accès à l’emploi

La Commission permanente a approuvé la Convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi (CALPAE) entre le Département et l’Etat, pour l’année 2022-2023. Cette convention, qui succède à la première couvrant la période 2019-2022, prévoit des actions « socles » définies par l’Etat et des actions « d’initiative locale », co-définies par le Département et l’Etat. Le Département bénéficiera, pour leur mise en œuvre, d’un soutien financier de l’Etat à hauteur de 3 383 436 euros, sur un budget global de 13 765 770 euros.

Les actions déployées concerneront l’accès aux droits, l’accompagnement des allocataires du RSA, des familles, des jeunes, notamment ceux placés dans les foyers départementaux de l’Aide sociale à l’enfance et des grands exclus.

La prochaine Commission permanente aura lieu le 14 novembre 2022.