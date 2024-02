Commission permanente du 26 février 2024

Le Département soutient ses collèges pour accompagner la réussite éducative

Le Département fait de la réussite scolaire des collégiens l’une de ses priorités. C’est la raison pour laquelle une attention toute particulière est portée à l’amélioration de la qualité des conditions de travail.

C’est dans ce cadre que la Commission permanente a validé la signature du marché de travaux de curage, désamiantage, démolition, déconstruction et dépollution du collège Saint-Exupéry à Vincennes, avec la société CARDEM, pour un montant estimé de 16,5 millions d’euros.

Ce marché intervient alors que des diagnostics des sols, en prévoyance de la réhabilitation du collège en 2014, avaient révélés la présence de solvants chlorés. Au vu de l’importance de la pollution, et en accord avec l’ARS, le Département avait alors pris la décision de fermer le collège, et de relocaliser les collégiens.

Un plan de gestion de la dépollution avait alors été élaboré, en accord avec l’ARS et l’État, afin de définir précisément les travaux de dépollution à réaliser dans toute la zone impactée par la pollution.

Dès novembre 2022, des travaux de curage et de désamiantage, ont ainsi pu être effectués.

Une nouvelle phase du chantier devrait débuter, au travers de ce marché, dès le mois d’avril 2024 pour une durée totale estimée de 60 à 72 mois.

Le Département s’engage dans la lutte contre les changements climatiques et l’amélioration du cadre de vie en Val-de-Marne

L’État a lancé, en 2022, le fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires, aussi appelé « Fonds Vert », afin d’aider les collectivités territoriales et leurs partenaires à déployer leurs projets dans 3 domaines ; la performance environnementale, l’adaptation du territoire au changement climatique et l’amélioration du cadre de vie.

C’est dans ce cadre que la Commission permanente a validé la signature d’une convention avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN) pour la réalisation d’études et de travaux du « Coeur du parc » des Lilas à Vitry-sur-Seine, d’un montant d’1 278 674 euros.

La poursuite de l’aménagement paysager et écologique au niveau du coeur du parc contribue, en effet, à préserver de l’urbanisation ce poumon vert de près de 100 ha. En assurant la protection et la valorisation des milieux à enjeux écologiques forts, ce projet participe à conforter et renforcer le rôle de réservoir de biodiversité du site, mais également à maintenir le rôle d’îlots de fraicheur du site. Des aménagements peu impactants permettront à la fois d’ouvrir ces espaces au public, mais également une désartificialisation des surfaces minérales et une végétalisation massive des emprises.

Ce projet contribuera à améliorer le cadre de vie en Val-de-Marne.

Le Département s’engage pour la prévention et la gestion du risque d’inondation en Val-de-Marne

Situé à la confluence de la Seine et de la Marne, le Val-de-Marne est un département particulièrement exposé au risque d’inondation avec 26 villes sur 47 classées inondables. L’exposition du Val-de-Marne à ce risque a conduit le Département à engager de nombreuses actions en matière de prévention. Ainsi, un programme d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI) a été mis en place qui vise à déployer une politique cohérente, qui prend en compte tous les aspects de la prévention : maîtrise de l’urbanisation dans les zones à risques, réduction de la vulnérabilité du bâti existant, travaux hydrauliques, gestion de crise, information prévention…

C’est dans ce cadre que la Commission permanente a approuvé le Programme d’Actions de Prévention des Inondations de la Seine et de la Marne Franciliennes 2023-2029, qui comptabilise 346 actions pour un budget prévisionnel total de 170 millions d’euros.

Le Département est à ce titre porteur de 19 actions réparties entre 4 axes, qui engagent le Département à hauteur de 23,7 millions d’euros :

Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque ;

Alerte et gestion de crise ;

Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens ;

Gestion des ouvrages de protection hydrauliques.

Ces actions, subventionnées pour certaines d’entre elles par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs, ou la Métropole du Grand Paris, visent à protéger la population et améliorer les conditions de vie des Val-de-Marnais.

