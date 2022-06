Commission permanente du 27 juin 2022

Faire rayonner le Val-de-Marne en s'appuyant sur le tourisme

Le Comité départemental du tourisme (CDT) assure pour le compte du Département la mise en œuvre de la politique touristique du Val-de-Marne.

Après des années 2020 et 2021 fortement marquées par la crise sanitaire, les incertitudes liées à l’évolution de la crise sanitaire et aux effets de la crise sanitaire en Ukraine laissent présager d’une année 2022 encore difficile sur le plan touristique.

Pour autant, le CDT reste extrêmement mobilisé et développe ses actions en direction d’une part des val-de-marnais et des franciliens, et d’autre part des touristes nationaux et internationaux, notamment la promotion du Val-de-Marne via un nouveau contrat de destination "Paris ville augmentée", le développement de l’offre touristique et de loisirs par grandes filières, la commercialisation de produits au bénéfice des acteurs et professionnels locaux, les partenariats avec les hôteliers, etc.

Le CDT bénéficie pour toutes ces missions d’une subvention annuelle du Département de 1 051 245 euros au titre de l’année 2022.

Transition énergétique et écologique

Dans la droite ligne de l’engagement sans précédent du Département en faveur de la transition énergétique et écologique, la Commission permanente a décidé de soutenir plusieurs projets.

Dans le cadre de son dispositif "soutien aux équipements de proximité", le Département va cofinancer les travaux de rénovation énergétique du centre socio-culturel l’Escale, situé dans le quartier prioritaire et en renouvellement urbain des Portes de Paris - Les Hautes Noues à Villiers-sur-Marne. Il attribue ainsi une subvention totale de 437 400 euros, soit 60% du coût global de l’opération.

Le Département s’associe à l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) en faveur de la rénovation énergétique du parc de logements privé. L’objectif est de permettre aux propriétaires occupants modestes ou très modestes de bénéficier d’une aide financière et d’un accompagnement pour réaliser des travaux de rénovation énergétique. Suite à l’évolution de l’offre de l’ANAH en 2022, la Commission permanente a signé un avenant au contrat de partenariat qui le lie à l’ANAH pour acter ces changements. Les conditions d’intervention du Département sont reconduites à l’identique : 1 400 euros maximum par ménage pour l’offre "MaPrimeRénov’ Sérénité" en diffus ; 1 000 euros maximum par ménage pour l’offre "MaPrimeRénov’" en secteur programmé ; 1 000 euros maximum pour "MaPrimeRénov’ Copropriété Fragile". En 2022, 108 ménages devraient être aidés.

La Commission permanente a attribué une subvention de 44 455,10 euros au CAUE pour l’année 2022, autour des activités de son Agence de l’énergie, en particulier les actions liées à la lutte contre la précarité énergétique et celles liées à l’animation territoriale en matière de transition écologique.

Les associations environnementales constituent un des piliers fondamentaux de la mobilisation citoyenne et de la dynamique de changement dans le cadre de la lutte contre le dérèglement climatique. La Commission permanente a décidé d’aider financièrement 13 associations, pour un montant total de 8 000 euros.

L'insertion par l'emploi

Dans le cadre de son action en faveur de l’insertion, le Département soutient la candidature du projet "Territoire Zéro chômeur de longue durée" à Chennevières-sur-Marne, en particulier la candidature du quartier Bois-Labbé. En cas d’obtention d’habilitation, le Département attribuerait un financement total de 551 320 euros sur la période 2022-2025 afin de contribuer au développement de l’emploi sur ce territoire en créant une Entreprise à But d’Emploi (EBE), dont l’objectif est de proposer un CDI à tous les chômeurs de longue durée volontaires présents depuis plus de 6 mois sur le territoire. A noter que la spécificité du projet repose sur l’absence de sélection, le volontariat, l’adaptation de l’emploi aux savoir-faire et le temps choisi.

Autre projet que le Département soutient dans le cadre de sa politique d’insertion : les espaces dynamiques d’insertion. Créés en 1997 par la Région Ile-de-France, ils s’adressent aux jeunes de 16 à 25 ans, qui en raison des difficultés qu’ils rencontrent, n’accèdent pas ou ne peuvent se maintenir dans les actions d’insertion ou les formations qui leurs sont destinées. 26 EDI franciliens doivent permettre de former 2 555 jeunes en 2022, dont 3 en Val-de-Marne : "Action Prévention Sport - APS" à Champigny-sur-Marne, "La ferme du parc des meuniers" à Villeneuve-le-Roi et "FAIRE" à Villejuif. En 2022, la Commission permanente a décidé d’attribuer à ces 3 EDI une subvention totale de 115 000 euros.

Le Département soutient les scènes culturelles publiques de proximité

Dans le cadre de sa politique culturelle, le Département encourage la production artistique et sa diffusion professionnelle en accordant, notamment, un soutien aux structures culturelles qui y contribuent. Dans continuité du soutien aux compagnies et ensembles musicaux indépendants, le soutien aux théâtres de ville, aux espaces culturels et aux lieux de résidence artistique entend favoriser la création et favoriser la rencontre des œuvres avec tous les publics. 32 scènes publiques, dont 21 théâtres de ville, 7 espaces culturels et 4 lieux de résidence artistique se voient attribuer un soutien financier du Département d’un montant total de 819 000 euros au titre de l’année 2022.

La prochaine Commission permanente aura lieu le 11 juillet 2022.