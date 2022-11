Commission permanente du 28 novembre 2022

Améliorer les déplacements en Val-de-Marne

Le Département du Val-de-Marne poursuit son engagement en faveur de la mobilité. A ce titre, la Commission permanente a décidé d’approuver la convention de financement entre l’Etat, la Région Île-de-France, le Département de Paris et le Département du Val-de-Marne, relative à la première phase de réalisation et aux dernières acquisitions foncières du projet du TZen 5. Le financement s’élève à un montant de 49 367 731euros HT, pour lequel le Département financera un montant total de 13 107 133 euros HT.

De plus, dans le cadre de sa politique de développement de l’usage du Vélo, la commission permanente a autorisé la signature de 2 marchés relatifs aux travaux de création d’une rampe piétons/cycles reliant le pont Nelson Mandela (amont) au quai de halage à Charenton-le-Pont.

Le nouveau montant contractuel du marché s’élève à 3 831 212.39 euros HT.

Les travaux, débutés en janvier 2022 devraient durer jusqu’à début 2023.

Le Département du Val-de-Marne soutient l’enseignement supérieur et la recherche

Le Département a été sollicité par l’Université Paris Est Créteil Val-de-Marne (UPEC) afin de soutenir des projets de fonctionnement : 4 demandes de soutien à des colloques autour de la recherche, et 5 demandes de soutien à l’organisation de manifestations à visée d’insertion professionnelle, d’amélioration des conditions de réussite des étudiants, de sensibilisation à la recherche et à la découverte des sciences. Les modalités de cette demande au Département se traduisent par un investissement de 60 000 euros, et la signature d’un partenariat entre l’UPEC et le Département du Val-de-Marne.

L’UPEC a également sollicité le Département afin de soutenir 8 projets d’investissement. Ces soutiens ont vocation à cofinancer des équipements de laboratoires de l’UPEC tels que ceux de l’Institut Mondor de Recherche Biomédical (IMRB), du laboratoire Interuniversitaire de Systèmes Atmosphériques (LISA) situés à Créteil et ceux de l’Institut de Chimie et des Matériaux Paris-Est situé à Thiais. Ce second projet se traduit par un investissement de 200 000 euros, et la signature d’un partenariat entre l’UPEC et le Département du Val-de-Marne.

La Commission permanente a décidé d’approuver la signature de ces deux conventions de partenariat relatives au soutien des projets portés par l’UPEC.

Le Département continue de s’engager dans le maintien et le développement de la recherche et de l’enseignement supérieur. Ainsi, la commission permanente a validé le soutien d’une partie du financement de 2 projets portés par l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort (EnvA).

Ces projets portent sur l’équipement en système de visio-conférence interactif et immersif des blocs chirurgicaux dédiés aux grands animaux et aux équidés, ainsi qu’à l’équipement en système de visio-conférence interactif et immersif d’une salle de séminaire.

La subvention de ces deux projets, attribuée par la commission permanente, s’élève à 150 000 € TTC.

Le Département soutient les porteurs de projets pour favoriser le retour à l’emploi

Le Département du Val-de-Marne fait du retour à l’emploi sa priorité en termes de stratégie d’insertions.

C’est dans cette perspective que la commission permanente a répondue favorablement à la demande de soutien de 4 associations et 10 organismes contribuant à l’accès aux droits, au soutien aux démarches administratives et à l’insertion sociale et professionnelle sur l’ensemble du territoire du Val-de-Marne, pour un montant total de 557 200 euros sur la période 2022-2023.

La commission permanente a également décidé le renouvellement de la Convention Annuelle d’Objectifs et de Moyens (CAOM) signée entre l’Etat et le Département. Ce dispositif d’aide à l’insertion professionnelle auprès des 20 Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI), s’est vu attribuer un soutien financier de 500 000 euros pour la période 2022.

Enfin, dans le cadre de la participation du Département au dispositif Maison de l’Adolescent du Val-de-Marne (MDA), la commission permanente a également décidé de renouveler les conventions de partenariat, ainsi que l’attribution de subvention aux 3 associations portant les PAEJ pour un montant de 320 000 euros.

La prochaine Commission permanente aura lieu le 12 décembre 2022.