Commission permanente du 3 octobre 2022

Le développement d’un tutorat scolaire d’excellence avec l’Institut Louis Germain

Dans le cadre de sa politique éducative, le Département souhaite ouvrir le champ des possibles aux collégiens val-de-marnais et soutenir les élèves méritants et à potentiel en leur permettant d’accéder aux parcours d’études supérieures prestigieux.

Cours au collège Nelson-Mandela à Champigny-sur-Marne; crédit photo : E. Legrand La Commission permanente a décidé, en collaboration avec l’Académie de Créteil, de nouer un partenariat avec l’Institut Louis Germain. Cette association a développé un tutorat scolaire d'excellence à destination de collégiens et de lycéens talentueux issus de milieux défavorisés, qui manifestent une forte soif d’apprendre, expriment des ambitions élevées et qui n’ont pas la chance d’évoluer dans un contexte propice à leur réussite.

L’institut proposera un tutorat pendant les périodes de vacances scolaires via l’organisation de cinq "campus" de quatre jours pour environ 90 collégiens. Au total, cette action représente 20 journées par an, soit 120 heures d’enseignement complémentaires dispensées par des professeurs de l’Éducation nationale, autour du module "humanités" (français, littérature et culture générale) et du module "sciences" (mathématiques et physiques).

Le seul impact financier pour la collectivité résulte des moyens mis en œuvre pour le cheminement des élèves vers les campus et ceux relatifs aux locaux, à hauteur de 10 000 euros pour les deux premiers campus.

Un nouveau restaurant au MAC VAL

L’existence d’un espace de restauration et de convivialité est essentielle au MAC VAL pour permettre aux visiteurs du musée de trouver sur place une offre de qualité et de prolonger la visite, mais aussi parce que le restaurant constitue une attractivité pour l’équipement, représentant une porte d’entrée alternative au musée pour les riverains, les salariés et les entreprises de proximité.

Nouveau restaurant au Mac Val ; crédit photo : Bernard Cabrisy A l’issue de huit années d’exploitation, le restaurant "A la Folie" a cessé son activité en fin d’année 2021.

Au terme d’un appel à projets, le Département a sélectionné la proposition du restaurant "Mpépite Le Bistro" autour d’une cuisine française colorée et conviviale. La carte sera composée d’entrées, de plats et de desserts de saison, cuisinés avec des produits frais, de qualité et autant que possible d’origine française et de circuits courts : deux cartes concises par saison, des formules de 19,50 € à 22 €, un brunch le dimanche et une offre dédiée aux enfants disponible tous les jours.

L’ouverture du restaurant du MAC VAL est prévue pour le début d’année 2023, avec une offre de restauration à emporter dès novembre 2022.

La durée de la convention d’occupation est fixée à 5 ans, renouvelable par décision expresse pour une durée équivalente.

Le Département poursuit son investissement pour améliorer la qualité de l’eau et lutter contre le risque d’inondation

La Commission permanente a validé un accord-cadre concernant des travaux de création d’ouvrages sur le réseau départemental d’assainissement, notamment : des collecteurs d’eaux usées ou pluviales – y compris les branchements de particuliers associés sur le domaine public et des ouvrages de génie civil tels que des regards, des chambres de dessablement ou de vannage.

L’accord-cadre est conclu pour une durée de 4 ans ferme, sans montant contractuel minimum et avec un montant contractuel maximum de 35 millions d’euros HT. 3 groupements d’entreprises ont été retenus : EIFFAGE GENIE CIVIL RESEAUX – FRANCE TRAVAUX, SADE TRAVAUX SPECIAUX – HP-BTP et COLAS France – DENYS.

Parmi les travaux réalisés dans ce cadre, la prochaine construction d’un ouvrage de lutte contre les inondations par débordement de réseau afin de protéger les habitants du quartier Grandval à Sucy-en-Brie. Le démarrage des travaux est prévu après l’enquête publique en cours, pour une livraison en 2023.

La prochaine Commission permanente aura lieu le 17 octobre 2022.