Commission permanente du 30 janvier 2023

Moderniser le patrimoine du Val-de-Marne

Reconstruction de la nouvelle crèche départementale des Larris et du centre de Protection Maternelle et Infantile à Fontenay-sous-Bois - Photo : L. Schoenhentz Le Département poursuit son engagement en faveur de l’éduction avec la rénovation du collège Molière à Chennevières-sur-Marne. À ce titre, la Commission permanente a approuvé la signature de 4 marchés pour un montant global de 13 988 502,45 euros HT. Les travaux devraient débuter en février 2023.

De plus, dans le cadre de la construction de la nouvelle crèche départementale des Larris, ainsi que du centre de Protection Maternelle et Infantile à Fontenay-sous-Bois, la Commission permanente a autorisé la signature d’un avenant relatif à la signature de 7 marchés d’un montant de 719 382,77 euros HT.

L’inauguration de la crèche/PMI est prévue le 11 février 2023.

Enfin, la Commission permanente a voté la signature d’un avenant au marché global de performance concernant les travaux de démolition et de reconstruction du bâtiment Eiffel, à Créteil. Le montant du marché s’élevant désormais à 56 274 959,34 euros HT.

Ce projet du nouveau bâtiment Eiffel, d’un coût de 82,5 millions d’euros, entièrement financé par le Département, satisfait à la politique de sobriété énergétique des bâtiments de la collectivité voulue par le Département. Il sera inauguré le 20 avril 2023.

50 000 arbres en Val-de-Marne pour lutter contre le dérèglement climatique

Le Département du Val-de-Marne poursuit son engagement en faveur de l’écologie. Ainsi, la Commission permanente a décidé d’approuver la signature de conventions de subvention à 6 communes (Alfortville, Marolles-en-Brie, Santeny, Thiais, Villecresnes et Vitry-sur-Seine), et à 3 Établissements Publics Territoriaux du Val-de-Marne, pour un coût total de 80 208 euros. Ce dispositif de soutien financier permettra la plantation de 197 arbres et de 375 m² d’arbustes, soit 306 arbres qui seront comptabilisés dans le cadre du Plan 50 000 arbres. À ce jour, 6 385 arbres ont déjà été plantés sur le territoire du Val-de-Marne.

Le Département s’engage pour l’amélioration de la qualité de l’eau

En tant que propriétaire et gestionnaire du réseau d’eaux usées et pluviales, le Département a un rôle de première importance dans l’amélioration de la qualité de l’eau en Val-de-Marne. À ce titre, la Commission permanente a acté la signature de conventions d’aides financières avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) dans le cadre de travaux de réhabilitation du réseau départemental d’assainissement.

Ces conventions portent sur le diagnostic de 125 branchements (44 à Champigny-sur-Marne et 81 à Créteil), d’un montant de 285 733 euros, financé à 50% par le Département du Val-de-Marne. Ainsi que la réalisation des travaux de création de branchement pour les communes de Créteil, Nogent-sur Marne et le Perreux-sur-Marne, d’un coût de 284 000 euros HT financé à 80% par le Département.

Cette convention financière attribuée par l’AESN portera également sur l’équipement de 4 déversoirs d’orage sur les communes de Thiais, Saint-Maur-des-Fossés et d’Orly. D’un montant total de 161 037 euros HT, le Département financera 60% du projet.

Ces conventions entrent dans le plan Baignabilité de la Marne et de la Seine, mis en place par le Département du Val-de-Marne, qui vise à exploiter le service public d’assainissement en faveur de la baignade sur le territoire. La baignabilité repose sur plusieurs facteurs dont la qualité de l’eau. Pour répondre à cet enjeu, l’un des grands projets de ce plan est la création d’une Station de Dépollution des Eaux Pluviales (SDEP) à Champigny-sur-Marne dont la première pierre sera posée le 10 février 2023.

La prochaine commission permanente est prévue le 13 février 2023.