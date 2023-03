Commission permanente du 6 mars 2023

Accompagner les enfants Val-de-marnais et les familles

Le Département du Val-de-Marne poursuit son engagement pour le développement des lieux d’accueil de la petite enfance. Ainsi la Commission permanente a approuvé la construction et l’aménagement d’une crèche de 66 berceaux à Joinville-le-Pont. Dans le cadre d’un projet d’aménagement porté par la ville de Joinville, le Département a négocié la construction d’une crèche neuve qui viendra reconstituer l’offre aujourd’hui proposée par la crèche départementale Brossolette (+ 6 berceaux). Cette opération n’entrainera aucun frais pour le Département puisque la nouvelle crèche est financée par la cession du terrain occupé par l’actuelle crèche Brossolette.

Pendant la fermeture de la crèche Brossolette, les enfants seront accueillis dans d’autres structures de la petite enfance et le Département dédommagé au regard de la suspension d’activité entrainée. Cette nouvelle crèche offrira un cadre adapté et de qualité aux jeunes enfants, et au personnel. Son ouverture est prévue en septembre 2025.

Par ailleurs, le Département a voté la création d’une crèche départementale intercommunale (Sucy-Ormesson) de 60 places et d’un centre de PMI intégrant un secteur médical et un secteur gynécologique sur la commune de Sucy-en-Brie. Cette nouvelle crèche de 950m2 environ en rez-de-chaussée d’un immeuble, bénéficiera d’un ardin de près de 450m2 et sera contiguë avec une PMI d’environ 350m2 qui remplacera l’actuelle PMI située rue Montaleau, à Sucy-en-Brie.

Ce projet, d’un coût de 3.8 millions d’euros financé par le Département, s’inscrit en faveur du plan départemental de renforcement du nombre de structures petite enfance sur le territoire.

Enfin dans le cadre du Plan National de Prévention Bucco-Dentaire, le Département a approuvé la signature de la convention annuelle 2022-2023, entre le Département du Val-de-Marne et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne, pour le financement de l’action « Mesure de dépistage des enfants de 6 ans en milieu scolaire d’éducation prioritaire ».

Deux territoires identifiés en besoins en matière de santé bucco-dentaire sont ciblés annuellement. Pour l’année 2022-2023, les villes de Valenton et Boissy-Saint-Léger sont retenues pour la mise en place de cette action, qui devrait concerner 543 élèves. Une subvention de financement sera versée au Département, sur le Fonds National de Prévention, d’Éducation et d’Information Sanitaire (FNPEIS), de 11 380,77 euros.

Par ailleurs, pour soutenir le pouvoir d’achat des familles Val-de-Marnaises, le Commission permanente a acté la compensation des tarifs de demi-pension pour les collèges desservis par les cuisines Eugénie Brazier et le collège Simone Veil à Mandres-les-Roses. En intégrant les objectifs de la loi Egalim, le coût de production des repas produits dans les cuisines Brazier est supérieur à celui des prestataires précédents. Le Département, qui a déjà pris l’engagement de ne pas augmenter le tarif des cantines dans les collèges en 2023, vient de voter des subventions aux collèges concernés afin d’éviter une augmentation sensible du tarif de la demi-pension pour les familles.

Les jardins partagés : des liens sociaux et écologiques

Le Département du Val-de-Marne poursuit son engagement en faveur d’une écologie positive, sociale, au service de l’attractivité du territoire et de la qualité de vie des Val-de-Marnais. Ainsi la Commission permanente a approuvé la convention de mise à disposition d’une parcelle de terrain sur le parc départemental de la Plage Bleue à Valenton, classé espace naturel sensible, pour la création d’un jardin partagé par l’association des Familles Victimes de Féminicides.

Cette mise à disposition entre dans le schéma départemental des espaces naturels sensibles qui vise à promouvoir un territoire respectueux de l’environnement et du vivant. La convention prendra effet au printemps 2023 pour une durée de 5 ans.

Valoriser le Val-de-Marne

Le Département poursuit sa démarche de soutien à l’art contemporain. À ce titre la Commission permanente a approuvé la signature d’une convention de partenariat entre Aéroport de Paris (ADP) et le MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne.

Ce partenariat permettra l’installation de l’exposition « Le MAC VAL un lieu de vie ». Composée de 20 à 30 reproductions d’oeuvres de la collection du musée à l’aéroport d’Orly, l’exposition présentera et valorisera le patrimoine du Val-de-Marne. Le lieu choisit de l’exposition, le Paris Orly continuum (tapis roulant) entre Orly 3 et Orly 4, permettra au plus grand nombre de pouvoir venir observer les reproductions d’oeuvres. L’exposition sera présentée au public jusqu’en 2025.

La prochaine commission permanente est prévue le 20 mars 2023.