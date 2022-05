Commission permanente du 9 mai 2022

Mise à disposition de l’ex-gendarmerie de Sucy-en-Brie pour l’accueil de familles de réfugiés ukrainiens

La Commission permanente a signé une convention avec la ville de Sucy-en-Brie pour la mise à disposition d’un bâtiment (ex gendarmerie) situé au 14 rue Jean-Moulin et comptant huit logements (6 T3 et 2 T4). Le Département autorise l’occupation des lieux à titre gratuit pour une durée de six mois (renouvelable dans la limite de trois fois). La prise en charge et le suivi des familles sont assurés par la ville de Sucy-en-Brie.

Construction d’une PMI départementale à Boissy-Saint-Léger



Construction d'un centre de PMI à Boissy-Saint-Léger

Dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier de la Haie Griselle, le bâtiment accueillant la PMI sera démoli. La Commission a acté la construction d’une nouvelle PMI, toujours dans le quartier de la Haie Griselle, au sein du pôle petite enfance de la ville de Boissy-Saint-Léger qui assurera la maitrise d’ouvrage de cette PMI de 420 m². Le Département finance intégralement ce projet à hauteur de 1,75 millions d’euros.

Programme 2022 de rénovation, modernisation et adaptation du réseau d’assainissement départemental

Le Département assure un entretien permanent du réseau d’assainissement départemental. Pour cela, la Commission a validé le programme de travaux de l’année 2022 pour un montant total de 8,05 millions d’euros. Plusieurs enveloppes sont allouées, entre autres : 4,8 millions d’euros pour des travaux de réhabilitation ou de dévoiement sur des ouvrages visitables ou non visitables, 1,95 millions d’euros pour des travaux imprévus et urgents.

Aide au projet de création et à la résidence de création dans le domaine du spectacle vivant

Le Département, dans le cadre de sa politique culturelle, encourage la production artistique et sa diffusion. Il souhaite apporter une aide au projet de création et à la résidence de création dans le spectacle vivant. La Commission a accordé son soutien à 33 projets, validés lors d’une première session. L’aide du Département représente un montant total de 312 000 euros pour 22 projets dans le secteur du théâtre, 6 projets dans le champ musical et 5 projets dans le domaine de la danse.

Favoriser la lecture dès le plus jeune âge



Favoriser la lecture dès le plus jeune âge ; crédit photo : C. Pernot

Le Département poursuit son action d’accès à la culture dès le plus jeune âge avec sa politique Livre et lecture petite enfance. De nombreuses actions sont menées au sein des structures petites enfances afin de réduire les inégalités d’accès aux livres. Dans ce cadre, la Commission a acté la demande de labellisation triennale 2022-2024 et de subvention à l’opération « Première pages » auprès du Ministère de la Culture. Cette labellisation favorise la visibilité et valorise les actions proposées par le Département. La Commission a également approuvé la demande de participation et de subvention à la manifestation nationale « Partir en livre » organisée par le Centre national du Livre du 22 juin au 24 juillet. Cet événement permettra de développer un programme de rencontres et d’ateliers avec des interventions d’artistes, d’auteurs, de lectrices et de conteurs.

Subventions aux associations, ligues et comités sportifs départementaux

La Commission a approuvé la première répartition annuelle qui prévoit des subventions de fonctionnement à 42 comités sportifs et associations départementales pour un montant total de 156 700 euros. Parmi eux, deux comités destinés à la pratique sportive des personnes handicapées : le Comité Départemental du sport adapté du Val-de-Marne et le Comité départemental handisport du Val-de-Marne. Le Commission a également approuvé la seconde répartition des subventions versées aux ligues et comités sportifs départementaux dans le cadre de conventions annuelles pour un total de 255 550 euros. Ainsi, 4 conventions ont été signées : avec le Comité départemental olympique et sportif du Val-de-Marne (subvention de 64 950 €), le District du Val-de-Marne de football (subvention de 99 600 €), le Comité départemental d’athlétisme du Val-de-Marne (subvention de 38 100 €) et le Comité départemental d’aviron (subvention de 22 900 €).

Soutien aux actions éducatives et citoyennes des collèges

Le Département soutient les projets éducatifs dans les collèges. Un deuxième appel à projet a eu lieu pour l’année scolaire 2021-2022. Les thématiques principales qui se dégagent sont la citoyenneté, le développement durable, le climat scolaire et la culture. Le jury a retenu 23 actions portées par 21 collèges (dont 10 en REP/REP+). La Commission a approuvé les subventions accordées à ces projets pour un montant total de 25 098 €.

Renouvellement de la convention avec le Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil (CHIC) dans le cadre du dispositif Maison de l’Adolescent du Val-de-Marne

La Maison de l’Adolescent du Val-de-Marne, fondée en 2007, est co-pilotée par le Département, l’Agence Régionale de Santé et la Caisse d’Allocations Familiales. L’objectif est d’accompagner des jeunes entre 11 et 25 ans, leurs proches et des professionnels en apportant un soutien dans la vie des adolescents à travers une prise en charge globale. Le portage est assuré par le Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil et son service de psychiatrie. La Commission a reconduit la convention passée avec le CHIC pour 2021 et 2022, elle prévoit une subvention globale du Département de 130 000 € et la mise à disposition à titre gracieux des locaux.

Chantiers éducatifs délocalisés au sein des Villages Vacances

Le Département souhaite promouvoir l’insertion professionnelle par un accompagnement renforcé et des actions spécifiques auprès des publics jeunes fragiles. Les chantiers éducatifs, encadrés par des éducateurs spécialisés, sont un de ces outils. Le Département a répondu favorablement à la demande des associations de délocaliser ces chantiers dans les deux Villages Vacances Jean Franco et Guébriant. Une équipe de jeunes et d’éducateurs, du 30 mai au 3 juin, y séjourneront et réaliseront des travaux de second œuvre nécessaires à l’entretient du bâtiment. Dans ce cadre, la Commission a approuvé la signature d’une convention avec les associations Val-de-Brie Insertion – groupe Emmaüs et Emmaüs Synergie. La prochaine Commission permanente aura lieu le 30 mai 2022.