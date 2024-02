Des adultes atteints de troubles du spectre de l'autisme participent au déploiement du Plan 50 000 arbres en Val-de-Marne

Après une présentation du Plan 50 000 arbres par les agents départementaux, la plantation citoyenne encadrée par les jardiniers du Département a permis de renforcer la couverture végétale d’une partie de La Végétale, une voie verte de 20 km qui traverse le sud-est du Val-de-Marne, de Créteil à Mandres-les-Roses/Santeny.

Accompagnés par les élus départementaux et les membres de l’association APOGEI94, les adultes atteints de troubles autistiques ont pris part à la plantation de 70 arbres, contribuant à la poursuite du Plan 50 000 arbres et à un engagement fort porté par le Département en faveur de l’environnement et de l’inclusion.

Cette plantation citoyenne, organisée par le Département dans le cadre du Plan 50 000 arbres, s’inscrit dans une démarche plus large visant à promouvoir la participation active de tous les citoyens à la préservation de l’environnement et illustre l’importance de créer des opportunités d’inclusion pour tous, quel que soit leur parcours.

"La participation des adultes atteints de troubles du spectre de l’autisme a pour but de montrer que ces personnes sont des citoyens à part entière et font partie intégrante de la vie de la cité. Nous souhaitons aujourd’hui renforcer l’attractivité et la qualité de vie de notre Département, et il est normal que tous les Val-de-Marnais puissent y contribuer." Olivier Capitanio, Président du Département du Val-de-Marne.

Le Département du Val-de-Marne engagé pour l'inclusion et l'environnement

Les effets du dérèglement climatique sont multiples et génèrent des impacts concrets sur la vie quotidienne des Val-de-Marnais. C’est dans ce cadre qu’a été adopté en octobre 2021 un plan visant à la plantation de 50 000 arbres nouveaux sur tout le territoire d’ici à 2028. Avec la plantation de 50 000 arbres nouveaux, le Département s’engage ainsi à doubler le patrimoine arboré du Val-de-Marne. Les plantations ont lieu sur les terrains départementaux, comme la Végétale, sur les terrains communaux grâce à l’aide financière créée par le Département en juin 2022, aux abords des résidences sociales gérés par les organismes HLM, et sur les terrains de grands propriétaires fonciers.

D’autres initiatives visant à inclure tous les Val-de-Marnais au Plan 50 000 arbres sont mises en place comme l’opération « Adopte ton arbre ».

Le Département du Val-de-Marne s’est engagé à inclure les personnes autistes dans ses actions départementales. En effet, le 16 octobre 2023, le Département du Val-de-Marne a approuvé son premier Plan Autisme départemental 2023-2028, actant qu’il s’agit de sa grande cause départementale du mandat, conformément à l’engagement pris lors de la campagne des élections départementales. Le Plan autisme départemental traduit la volonté du Département de s’engager non seulement auprès des personnes concernées par les TSA (Troubles du Spectre de l’Autisme) mais aussi de leur entourage.

L'APOGEI94

L’APOGEI94 est une association ayant pour but d’accompagner chaque personne handicapée qu’elle soit enfant ou adulte, tout au long de son parcours de vie en développant son autonomie et son inclusion. L’APOGEI94 se compose de 28 établissements dans le Val-de-Marne dont un Foyer d’accueil médicalisé (FAM) et Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) à Créteil Pointe du lac.