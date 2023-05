Du 3 au 18 juin, les Jeux du Val-de-Marne sont de retour, avec une nouveauté cette année : Cycl’Eau 94

Cet évènement, qui accueille près de 100 000 personnes chaque année, est l’occasion d’offrir à tous les Val-de-marnais, 15 jours festifs autour du sport, et de ses valeurs, et de proposer la découverte d’une multitude d’activités, dans une ambiance festive et conviviale.

Organisés par le Département du Val-de-Marne, en lien avec les associations, les villes, et les comités départementaux, cet évènement s’inscrit dans la dynamique départementale autour des Jeux Olympiques et paralympiques de Paris 2024. A ce titre, des sportifs de haut niveau, en préparation pour les JOP, prendront part aux initiatives de cette édition. Dès maintenant le Val-de-Marne bat au rythme du sport pour tous.

Dimanche 4 juin : Cycl’Eau 94, entre mobilités douces et activités nautiques

Les Jeux débuteront par une nouvelle initiative : « Cycl’Eau », qui offrira un éventail de sports nautiques et d’activités autour du vélo. Les comités départementaux de voile, kayak, aviron et pêche proposeront des animations tout au long de la journée, accessibles pour tous les âges, et tous les niveaux afin de faire découvrir ces sports au plus grand nombre.

Il sera également possible de s’initier au pédalo et mini-pédalo. Enfin, pour les amateurs de sensations fortes, le surf sera représenté en version High-tech, avec un simulateur permettant de surfer en virtuel.

Cycl’eau 94 : dimanche 4 juin de 11 heures à 19 heures à l’Île de Loisirs de Créteil

Samedi 10 juin : Challenge V2.94 organisé par le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS)

Cette initiative gratuite se déroulera au travers d’une vingtaine d’activités sportives et culturelles, les participants devront trouver des QR codes et des récompenses seront à gagner. Cette manifestation, qui a reçu le label « développement durable », attribué par le comité national olympique et sportif français, a pour objectif de prôner les valeurs du sport pour tous.

Challenge Olympique : samedi 10 juin de 14 heures à 17 heures au Parc du Tremblay à Champigny-sur-Marne

Dimanche 18 juin : la Val’Dingo 94 clôturera les Jeux du Val-de-Marne

Lors de la célèbre course d’obstacle, à faire en familles, différents parcours seront proposés qui combineront course sportive et de nombreux défis de force, d’agilité, d’équilibre ou encore d’énigmes :

3 km (à partir de 8 ans)

6 km (à partir de 8 ans)

9 km (à partir de 16 ans)

Deux parcours juniors seront également organisés : un mini pour les 3 à 5 ans, et un junior pour les 6 à 10 ans. Pour ceux qui ne participeront pas, un village olympique sera installé, où des activités comme le skate, le volley assis, le tennis de table, l’escalade, et encore d’autres sports seront proposés.

La Val’Dingo 94 : le dimanche 18 juin au Parc des Sports de Choisy-Paris- Val-de-Marne

En plus de ces trois temps forts, des actions locales seront proposées par les associations ; les villes et les partenaires du Département pour permettre à tous les Val-de-marnais de s’initier à divers sports et handisports.

Toutes les informations, et les inscriptions pour la Val’Dingo, sont à retrouver sur le site du www.valdemarne.fr