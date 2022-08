Fête des moissons : l’agriculture et la biodiversité à l’honneur

Fête des moissons ; crédit photo : Mathieu Génon

Aux côtés des associations partenaires, petits et grands pourront plonger au cœur du monde agricole. Rendez-vous leur est donné pour fabriquer du pain, découvrir les pratiques agricoles, s’initier à la vannerie, confectionner des cerfs-volants, déguster des produits artisanaux, se promener en calèche, danser au rythme des musiques du monde, etc.

Cette année la fête aura pour thème "Agroforesterie et biodiversité". Une journée ouverte à tous, pour en savoir davantage sur les richesses de la nature et apprendre à mieux la respecter tout en s’amusant !

Préserver l’environnement et encourager l’agriculture durable

À travers cette initiative, le Département réaffirme son engagement en faveur de la préservation de l’environnement et du développement des surfaces cultivables.

Plusieurs parcelles du parc départemental des Lilas, l’un des plus vastes espaces naturels du Val-de-Marne, sont mises à disposition d’associations ou de structures d’insertion pratiquant une agriculture durable. Classé Espace Naturel Sensible depuis 1990, ce lieu est également dédié à la protection de la nature et à la découverte de richesses agricoles ou archéologiques.

Informations pratiques

Fête des moissons

Dimanche 28 août, de 12h à 19h00

Au parc départemental des Lilas

Rue Paul Armangot / avenue Lemerle-Vetter

94400 Vitry-sur-Seine