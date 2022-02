FS2i : plus de 32 millions d’euros au bénéfice du Val-de-Marne en 2022

Un conseil d’administration du FS2i s’est tenu samedi 12 février et a permis de fixer le montant et les grandes orientations du Fonds pour 2022, à près de 173 millions d’euros. Le Département du Val-de-Marne recevra plus de 32 millions d’euros, soit 21% du montant du Fonds.

19 nouveaux investissements soutenus en 2022 par le FS2i

Budget 2022 du FS2i : 172 758 000 €, une hausse de plus de 31 millions d’€ par rapport à 2021.



Chantier de reconstruction du collège Georges-Brassens à Villeneuve-le-Roi ; crédit photo : E. Legrand

Le budget 2022 du FS2i s’élève à 172 758 000 €, en hausse de plus de 31 millions d’euros par rapport à 2021. Le Département du Val-de-Marne y contribue à hauteur de 19 125 000 €, et recevra 32 598 832 €, soit un delta de + 13 473 832 €. Cette enveloppe conséquente va permettre de cofinancer 19 nouvelles opérations en 2022.

Dans le domaine de l’éducation, l’une des principales opérations soutenues en 2022 est la reconstruction du collège Georges-Brassens à Villeneuve-le-Roi. Les 600 collégiens qu’il accueillera dès la rentrée 2023 verront leurs conditions d’apprentissage nettement améliorées, grâce à un établissement agréable, fonctionnel, performant et respectueux de l’environnement. Le montant des travaux s’élève à 33 millions d’euros, dont 12 852 375 € inscrits au BP 2022, financés à hauteur de 4 172 684,80 euros par le FS2i.

Le Plan 50 000 arbres bénéficiera également du soutien financier du FS2i en 2022. Ce plan vise à limiter les effets du dérèglement climatique en renforçant la couverture végétale du département, tout en améliorant le cadre de vie des Val-de-Marnais. 50 000 arbres nouveaux seront plantés dans le Val-de-Marne, d’ici la fin du mandat. Ce plan trouvera une application immédiate en 2022 avec les premières plantations tant sur le patrimoine départemental qu’en soutien aux engagements des particuliers et partenaires volontaires.

L’opération, d’un budget global de 21,8 millions d’euros, est inscrite à hauteur de 2 840 000 € au BP 2022, financée par le FS2i à hauteur pour 738 932 €.

Dernier exemple, le Câble 1 (ex Téléval – Câble A). Premier téléphérique urbain francilien, il reliera les communes de Villeneuve-Saint-Georges, Valenton, Limeil-Brévannes et Créteil à l'horizon 2023-2024. Grâce à une vitesse d'environ 20 km/h, le Câble 1 réduira considérablement les temps de parcours entre ces communes. La ligne sera longue de 4,5 kilomètres et desservira 5 stations. Le coût de réalisation du projet est estimé à 132 millions d’euros. 1 872 248 € sont inscrits par le Département du Val-de-Marne au BP 2022, financés à hauteur de 729 418,60 € par le FS2i.

Le FS2i, une mobilisation inédite des 7 Départements franciliens

Créé en 2019, le FS2I a pour mission de cofinancer toute action qui participe à l’attractivité globale de l’Ile-de-France et à la réduction des inégalités territoriales. Il soutient notamment les investissements qui, par leur implantation géographique ou leur portée économique, dépassent le cadre d’un seul département, en particulier les projets liés à l’environnement, l’éducation/enseignement supérieur, les innovations et attractivité, les solidarités, les Jeux Olympiques de Paris 2024, les mobilités/infrastructures routières/transports.

Le FS2i est administré par les présidents des 7 Départements franciliens. Le Val-de-Marne est représenté par son président Olivier Capitanio. La présidence du Fonds est tournante et actuellement assurée Georges Siffredi, président du Département des Hauts-de-Seine.