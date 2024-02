Inauguration de la crèche départementale Caroline Aigle à Limeil-Brévannes

Créteil , le 5 février 2024

Ce samedi 3 février 2024, Olivier Capitanio, Président du Département du Val-de-Marne, accompagné de Françoise Lecoufle, Vice-Présidente du Département et Maire de Limeil-Brévannes, Paul Bazin, Vice-Président du Département en charge des solidarités, de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile, Karine Bastier, Conseillère départementale du canton du Plateau Briard, Metin Yavuz, Conseiller départemental du canton de Limeil, Aurélien Julien, Président du Conseil administratif de la CAF du Val-de-Marne et Régis Charbonnier, Maire de Boissy-Saint-Léger, s’est rendu à Limeil-Brévannes afin d’inaugurer la crèche Caroline Aigle, 81ème crèche départementale du Val-de-Marne.