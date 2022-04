La permanence départementale de Chennevières-sur-Marne ouvre ses portes

La permanence de Chennevières-sur-Marne est située en alternance au centre communal d’action sociale (45, rue Aristide Briand) et au centre municipal de La Colline (13, rue Rabelais). Elle propose un accueil uniquement sur rendez-vous, tous les jeudis, de 14 heures à 17 heures.

Comme dans toutes les autres permanences départementales, elle est dotée d'Acceo, pour l'accueil des personnes sourdes, malentendantes et aphasiques.

La prise de rendez-vous est possible en ligne, sur valdemarne.fr ou par téléphone en composant le 3994.

Un accompagnement numérique

Les usagers peuvent bénéficier dans les permanences d’un accompagnement pour réaliser leurs démarches en ligne sur le site valdemarne.fr telles que le remboursement de 50% de la carte Imagine R, le forfait de transport Améthyste, l’aide de 60 euros Navigo Senior ou une demande de place en crèche.

Nouveauté : les permanences peuvent dorénavant aider les Val-de-Marnais pour leur réservation en ligne en Villages vacances (à partir du 7 avril pour la saison estivale). Il est également possible d’y déposer son paiement (chèque uniquement).

Les usagers peuvent aussi déposer leur dossier et leurs pièces justificatives pour des demandes concernant le forfait de transport Améthyste, l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et leur dossier MDPH (Maison départementale des personnes handicapées).

10 conseillers numériques France Service pour aider les Val-de-Marnais dans leurs démarches

Pour des démarches de la vie quotidienne, les habitants du Val-de-Marne rencontrant des difficultés face aux outils numériques peuvent faire appel à un conseiller numérique France service. Présents dans les EDS (établissements départementaux des solidarités) et dans les accueils des sites centraux du Département à Créteil, les conseillers numériques France service peuvent apporter leur soutien par exemple pour créer et utiliser une messagerie électronique, utiliser une plateforme de recherche d’emploi, suivre la scolarité de son enfant (logiciel de vie scolaire), sécuriser ses connexions et se protéger des arnaques, rechercher un itinéraire, etc.

Pour prendre un rendez-vous avec un conseiller, les Val-de-Marnais sont invités à composer le 39 94.