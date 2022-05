Lancement de la pose de la passerelle pour les piétons et cycles au pont de Nogent

Le projet d’aménagement du pont de Nogent se poursuit. L’objectif est d’améliorer les conditions de circulation de cet axe, point d’échange entre l’A86 Nord et l’A4 Est, parmi les plus denses de l’est parisien et qui voit passer près de 80 000 véhicules par jour.

L’Etat et la Direction des routes Île-de-France (DiRIF), maître d’ouvrage pour ce projet, ont terminé en mars 2019 la première phase, consacrée au réseau routier. Elle a permis, après d’importants travaux d’aménagement, d’améliorer les conditions de circulation.

La seconde phase, vise à fluidifier la circulation et améliorer la sécurité des usagers en privilégiant des mobilités douces. La passerelle de 250 mètres, dont le Département a confié la maitrise d’ouvrage à l’Etat, traversera la Marne et l’autoroute A4. Cet aménagement est fortement soutenu par le Département du Val-de-Marne, qui finance majoritairement la structure, dont le coût s'élève à 12 millions d’euros.

L’installation de la passerelle menée par la DiRIF est une opération technique. La pose de la première travée a nécessité un montage sur les berges, puis un déplacement de la structure sur la Marne pour effectuer une opération de vérinage pour entamer l’opération de pose

Promouvoir les mobilités douces

Cette passerelle deviendra ainsi un axe de déplacement majeur dans le Val-de-Marne pour les usagers piétons et adeptes des mobilités douces. Au Sud, le cheminement permettra de rejoindre le parc interdépartemental du Tremblay, et au nord la gare RER de Nogent-le-Perreux et la future ligne 15 Est du métro Grand Paris Express.

Le financement conséquent du Département du Val-de-Marne dans ce projet, s’inscrit dans une politique de soutien aux mobilités douces, notamment, à travers le Schéma Département des Itinéraires Cyclables qui vise à développer le réseau cyclable val-de-marnais.