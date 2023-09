L'association des Départements d'Île-de-France (ADIF), qui regroupe les sept Départements franciliens, demande un "Grenelle des transports en Île-de-France"

Le réseau francilien des transports est le plus dense de France, il transporte chaque jour plus de 10 millions de Franciliennes et de Franciliens mais aussi des touristes du monde entier, et contribue largement à l’attractivité de l’Ile-de-France. Alors que sa modernisation est urgente et qu’il va se renforcer avec l’arrivée des gares du Grand Paris Express, les 7 Départements défendront ensemble l’idée, au-delà des mesures d’urgence qui peuvent s’avérer nécessaires, d’un "Grenelle des Transports en Ile-de-France", associant l’ensemble des parties prenantes, susceptible de définir, dans la concertation la plus large, les moyens de garantir dans la durée l’équilibre financier et la modernisation du système de transports publics franciliens.

En janvier de cette année, des assises réunissant tous les acteurs avaient été convoquées pour évoquer les pistes d’un financement pérenne d’Ile-de-France Mobilités. A l’heure des choix, il nous apparait indispensable de renouveler cet exercice collégial pour aboutir à un accord et éclairer l’opinion sur un sujet qui touche personnellement des millions de nos concitoyens.

L’association des Départements d’Ile-de France (ADIF) regroupe les départements des Yvelines, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, du Val d’Oise, de l’Essonne, de la Seine-et-Marne et de la Seine-Saint-Denis, afin d’assurer le relai de leurs positions auprès des pouvoirs publics sur toute question qui conditionne l’avenir de la région-capitale.

