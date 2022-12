Le Département a décerné le prix de "valorisation des projets exemplaires pour le climat" à 8 associations du Val-de-Marne

Face à l’urgence climatique, le Département a fait le choix de valoriser les initiatives en faveur du climat, qu’elles soient collectives ou individuelles, au travers d’un appel à projet lancé en octobre 2022. Ouvert aux associations, aux fondations, aux entreprises de l’économie sociale et solidaire ayant leur siège dans le Val-de-Marne, le Département a voulu, pour cette édition, permettre à un public plus large de pouvoir participer. Les collégiens, et étudiants, ainsi que les commerçants et artisans du Val-de-Marne ont ainsi pu déposer leur projet répondant aux défis environnementaux et climatiques contemporains.

Le 19 octobre 2022, le jury était présidé par Sabine Patoux, président déléguée auprès du Président chargée de la transition énergétique, et composé de Nicolas Tryzna, vice-président en charge des collèges, de la jeunesse, de la réussite éducative, de la restauration scolaire, de l’enseignement supérieur et de la recherche, de Kristell Niasme, conseillère départementale déléguée chargée des espaces naturels sensibles et de la lutte contre les nuisances, et de représentants des associations « L’Établi de Papy » et « Courage le groupe ».

8 lauréats porteurs d’un projet en faveur du climat

Happy Culture - Photo : L. Schoenhentz 17 projets ont été présentés pour examen, à l’issue duquel le jury a sélectionné 8 lauréats :

L’association Les Amis de la Coop’Cot, dont le projet est de rendre accessible aux étudiants une alimentation durable, saine et de qualité. Le Département subventionne ce projet à hauteur de 3 300 € ;

L’association How Lucky We Are (HLWA) pour le projet d’une maraude enchantée de Noël et qui s’est vu attribuer par le Département une aide financière de 2 000 € ;

L’association L’Ecume des choses dont le projet tourne autour d’actions de sensibilisation à la prévention des déchets « hors les murs ». Le Département subventionne ce projet à hauteur de 5 000 € ;

L’association Le Planisphère soutenu par le Département dans son projet à hauteur de 450 € ;

L’association Œuf’Cycling dont le projet Poule-Renard-Vipère s’est vu remettre une subvention de 1 000 € ;

L’association compagnie Arborescent.e. s dont le projet « sauvage » s’est vu offrir une aide financière du Département de 1 400 € ;

L’association J’aime Le Vert (JLV), propose un projet d’Ecosystème citoyen pour la biodiversité, subventionné à hauteur de 5 000 € par le Département ;

L’association Happy Culture, pour un projet d’apiculture locale, avec notamment l’installation de ruches dans l’enceinte du collège Pierre-et-Marie-Curie à Villiers-sur- Marne, sera subventionnée par le Département à hauteur de 2 000 €.

Le montant total des subventions proposées par le Département s’élève à 20 150 €.

Le Département du Val-de-Marne a à cœur de lutter contre les effets du dérèglement climatique avec une politique environnementale ambitieuse à la hauteur des enjeux. Cet appel à projets répond à cette volonté en soutenant et en mettant en lumière des initiatives en faveur de la transition écologique, répondant aux objectifs de développement durable, et vecteurs de solidarité.