Le Département acte la création du dispositif SRAD, en soutien aux personnes âgées en perte d’autonomie

L’accompagnement des personnes âgées en perte d’autonomie demeure un enjeu majeur pour le Département du Val-de-Marne. En 2019, le Val-de-Marne comptait 181 677 personnes âgées de 60 à 75 ans et 99 154 personnes âgées de 85 ans et plus. Les prévisions pour 2030 tendent vers un accroissement démographique de cette population, ce qui pousse le système de santé des secteurs sanitaires, médico sociaux, et sociaux à faire face à ce défi démographique.

Pour répondre à ce besoin urgent, un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) pour les personnes âgées a été initié en 2019 par l’ARS Île-de-France en collaboration avec les Conseils départementaux. Son objectif : encourager et mobiliser les gestionnaires d’établissements et les services médico-sociaux afin d’étendre la palette d’offres diversifiées aux personnes âgées en perte d’autonomie.

Des Services Renforcés À Domicile pour favoriser le maintien chez eux des séniors

C’est dans ce cadre que plusieurs actions innovantes ont été identifiées parmi lesquelles le développement de Services Renforcés À Domicile (SRAD) qui proposeront une alternative à l’entrée en établissement des personnes âgées en perte d’autonomie, en leur permettant de vivre chez elles. Ce dispositif sera mis en œuvre par :

l’EHPAD Les Pastoureaux, à Valenton

le GCSMS « Les EHPAD publics du Val-de-Marne »

Plusieurs services seront proposés parmi lesquels une offre de services à domicile individualisée en fonction de l’état de santé de la personne, un interlocuteur unique pour l’usager et son entourage, la mise en place d’actions de prévention, la prise en charge soignante grâce aux acteurs de soins locaux …

Le Département s’engage en faveur des personnes âgées

Le Département a à cœur de répondre aux besoins des personnes âgées et leurs proches aidants, c’est pourquoi une politique volontariste est menée pour favoriser l’intégration dans la ville des personnes âgées, améliorer leur quotidien et diversifier les dispositifs d'accueil, notamment au travers du schéma pour l’autonomie 2020-2025.

Cette convention s’inscrit pleinement dans cette volonté d’accompagnement des personnes âgées mais également d’impulsion et de soutien des projets de prévention de la perte d’autonomie.