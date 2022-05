Le Département amplifie son action contre la précarité menstruelle et le tabou des règles

Chaque année, le Département organise « Les jeux du Val-de-Marne » : un grand évènement sportif gratuit et ouvert à tous, qui permet à plus de 100 000 participants de découvrir durant deux semaines de nombreuses disciplines et de se réunir autour des valeurs du sport telles que le partage, l’esprit d’équipe, le plaisir de l’effort et la convivialité. Pour l’édition 2022, les Jeux se mettent aux couleurs de l’olympisme et reviennent avec leurs épreuves mythiques, la course d’obstacles « Val Dingo » et « Voguez sur le lac » avec en prime, la présence exceptionnelle de plusieurs sportifs de haut-niveau dont Camille Serme, Ethan Cormont et Antoine Jesel.