Le Département déploie sa stratégie en faveur de l'insertion professionnelle

Le Président M. Capitanio prend la parole lors de la signature des conventions, le 12 avril 2022 ©E. Legrand

Après un premier partenariat réussi entre 2018 et 2021, avec 268 candidats sélectionnés par les entreprises, le Département renouvelle pour deux ans l’opération emploi-insertion professionnelle dans le secteur des travaux publics, du bâtiment et des espaces verts avec NGE, le groupe Evariste (R2T), Pôle Emploi et Face Val-de-Marne. Elle cible en priorité les allocataires du RSA et les jeunes de l’ASE. Une douzaine d’opérations emploi seront programmées par an pour environ 100 personnes formées/recrutées.

Dans le domaine des transports, le Département lance pour un an une opération emploi-insertion professionnelle avec ses partenaires : RATP, KEOLIS, la SNCF, TRANSDEV, OPCO mobilités, Pôle emploi. L’objectif est d’accompagner les publics vers les métiers faiblement qualifiés dans ce secteur. Plusieurs dispositifs sont mis en place : deux forums métiers à la Cité des métiers du Val-de-Marne ainsi qu’une « boite à parcours » intégrant différents dispositifs de l’aide à la remise en emploi.

Enfin, le Département travaille sur l’insertion professionnelle dans les métiers du numérique avec l’association SYSTEMATIC Paris-Région, qui vise à l’accès à la qualification et à l’emploi dans ce domaine. Le Département soutient notamment l’action « DIGIPASS 94 » pour un montant de 50 000 euros par an en 2022 et en 2023, soit un total de 100 000 euros. Cette action comprend 6 sessions de découverte métiers du numérique au sein de la Cité des Métiers (300 participants), permettant 65 entrées en formation par an, ainsi que la mise en place de 4 nouvelles sessions de recrutement avec les entreprises sur les métiers spécifiques (cyber, intelligence artificielle, drones, etc.) pour 65 participants.



Le Président M. Capitanio entouré des signataires des conventions d'insertion professionnelle, le 12 avril 2022e ©E. Legrand

L’encouragement du retour vers l’emploi au cœur de la stratégie du Département

Ces opérations d’insertion professionnelle s’inscrivent dans le cadre de la stratégie départementale en faveur du retour à l’emploi. Au cœur de cette stratégie, le Département déploie une nouvelle politique en matière d’accompagnement des allocataires du RSA, en se fixant comme priorité le retour systématique vers l’emploi, à chaque fois que cela est possible. L’emploi est le levier central de sortie de la pauvreté, mais aussi un facteur d’épanouissement et d’inclusion dans la société.

Le Département s’appuie sur une stratégie gagnant - gagnant, basée sur le principe du « juste droit ». Le Département renforce son accompagnement et ses moyens dédiés au suivi des allocataires, ces derniers doivent en parallèle être acteurs du dispositif au travers d’un Contrat d’engagement réciproque (CER).