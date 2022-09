Le Département dévoile ses coulisses à l'occasion des Journées européennes du Patrimoine

L'envers du décor aux Archives (Créteil)

Les Archives départementales ont concocté une programmation riche, qui plaira à tous les publics : les plus curieux pourront découvrir des espaces habituellement réservés aux archivistes, les enquêteurs devront partir à la recherche d’une archive perdue, les aventuriers pourront s’essayer à un escape game, et les plus méticuleux pourront participer à un atelier de conservation.

Rencontres artistiques au MAC VAL (Vitry-sur-Seine)

Le MAC VAL offre deux jours de programmation initiée par les artistes et de découverte de lieux insolites, parmi lesquels ses réserves qu’il ouvrira exceptionnellement au public. Les visiteurs pourront également participer à des ateliers du livre d’artiste, à des visites thématiques dédiées à l’architecture ou à la botanique, à une recherche chorégraphique "L’usage du terrain - Vitry", à des séances de massage des mains dans le cadre de l’exposition "Temple of Love - Atopos, invitation à Gaëlle Choisne", etc.

Danse et architecture à la Briqueterie (Vitry-sur-Seine)

Ancienne usine de briques réhabilitée en centre de développement chorégraphique, la Briqueterie propose deux visites guidées en collaboration avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Val-de-Marne (CAUE). À l'issue des visites, le public pourra assister à un atelier du regard autour de la thématique Danse et Architecture.

La Roseraie, théâtre de verdure (L'Haÿ-les-Roses)

La Roseraie ouvre ses portes et propose au public de fêter le patrimoine en musique, avec "La Tempesta", un concert en deux parties de musiques baroques, classiques et modernes : quatuors à corde de Ravel et Milhaud présenté par OuVERTures. Les amateurs de théâtre pourront voir la pièce Victor Hugo, lequel ?, interprétée par le comédien Philippe Murgier, accompagné d’une narratrice et d’un violoncelliste.

Le musée de la Résistance nationale (Champigny-sur-Marne)

Le musée propose une visite commentée gratuite de la nouvelle exposition "Vous n'irez plus danser, les bals clandestins, 1939-1945".

