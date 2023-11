Le Département du Val-de-Marne a accueilli son premier saln de l'achat public. Une initiative inédite dans l'histoire du Département.

Ce premier salon de l’achat public illustre la volonté du Département du Val-de-Marne d’engager des politiques publiques de qualité au service des Val-de-Marnais, au travers d’une optimisation et une performance des achats. En effet, l’achat public constitue un levier d’action essentiel dans la mise en œuvre des priorités des politiques publiques, à quoi s’ajoute l’enjeu grandissant d’un achat durable (inclusion sociale, transition écologique), celui de l’innovation, ainsi que le soutien aux petites et moyennes entreprises locales.

Premier donneur d'ordre public territorial du Département, la commande publique du Val-de-Marne représente en effet un levier financier important, avec plus de 300 millions d'euros investis chaque année, 650 marchés en activité par an et un peu plus de 200 marchés notifiés annuellement.

Le Département entend s'appuyer sur sa nouvelle politique d'achat volontaire, afin d'impulser une modernisation des services et permettre également la mise en œuvre de ses priorités politiques.

La politique achat s'articule autour de 3 axes :

Une commande publique sécurisée par : L’organisation d’une nouvelle gouvernance de l’achat public en Val-de-Marne ; Le renforcement de la professionnalisation ; L’amélioration de la sécurisation juridique des marchés ; La modernisation et l’outillage de la commande publique.

Un achat public plus performant. Le développement d’une politique d’achat passe par une meilleure professionnalisation des services, par un partenariat avec les acteurs économiques afin de rendre la commande publique plus attractive et renforcer la concurrence des marchés. Cela nécessite : L’amélioration de la visibilité de la commande publique et le renforcement de la concurrence sur les marchés départementaux ; L’accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique ; L’impulsion d’une politique de performance à l’achat ; L’amélioration de la relation et du pilotage avec les fournisseurs.

Le développement d’une politique d’achat passe par une meilleure professionnalisation des services, par un partenariat avec les acteurs économiques afin de rendre la commande publique plus attractive et renforcer la concurrence des marchés. Cela nécessite : Un achat responsable en faveur de l’achat inclusif, de la transition écologique et du soutien à l’innovation.

Ce premier salon, traduit la volonté du Département du Val-de-Marne de mettre en œuvre un service public de qualité, soucieux des intérêts des Val-de-Marnais, et ouvert au concours de toutes les entreprises.