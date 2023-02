Le Département du Val-de-Marne a inauguré la nouvelle crèche départementale, le centre de protection maternelle et infantile et le centre de santé sexuelle des Larris à Fontenay-sous-Bois

La nouvelle crèche départementale, le centre de protection maternelle et infantile et le centre de santé sexuelle des Larris à Fontenay-sous-Bois ©D.Adam Installée au 3 rue Paul-Langevin, à Fontenay-sous-Bois, le nouvel établissement de 1 600 m2 répartis sur deux niveaux, dont 1 000 m2 d’espaces extérieurs, propose 90 places d’accueil de jeunes enfants, soit 30 places de plus que l’ancienne crèche aux parents Val-de-marnais.

Moderne et peu énergivore, le bâtiment offre également un accueil en centre de protection maternelle et infantile (PMI) et en centre de santé sexuelle, (anciennement CPEF : Centre de Protection Maternelle et Infantile).

Ce projet d’un coût total de 8,8 millions d’euros dont, 7 millions d’euros financés par le Département du Val-de-Marne, et 906 000 euros financés par la CAF du Val-de-Marne, répond à l’engagement du Département en faveur de la petite enfance et de la promotion de la santé.

Une politique départementale ambitieuse en faveur de l’enfance et de la jeunesse

©D.Adam Le Département du Val-de-Marne agit en faveur de la santé de la mère et de l’enfant, à travers le développement des modes d’accueil de la petite enfance, à travers l’agrément, la formation et le suivi des assistants maternels, la gestion de 78 crèches départementales et le déploiement d’un plan visant à créer 1 000 solutions d'accueil supplémentaires. D’ici à 2025, 6 crèches seront créées ou relocalisées sur le territoire dans le but d’améliorer le quotidien des parents de jeunes enfants en Val-de-Marne.

" Conscient que la question du mode de garde des plus petits est un enjeu essentiel pour favoriser l'amélioration du quotidien des familles, le Département du Val-de-Marne développe une politique volontariste en la matière, unique en France. Notre ambition : développer 1 000 solutions d'accueil supplémentaires d'ici 2028, notamment en poursuivant la création de nouvelles crèches et l'extension des établissements d'accueil existants. La qualité environnementale des bâtiments, le bien-être des enfants et leur épanouissement sont au coeur de nos préoccupations." Olivier Capitanio, Président du Département du Val-de-Marne

©D.Adam Le Département s’engage également par les services des 72 centres de Protection maternelle et infantile, qui proposent un suivi médico-social des femmes enceintes et des enfants de moins de 6 ans et assurent des actions de prévention médico-sociale sur tout le territoire. Les centres de santé sexuelle jouent également un rôle important auprès des jeunes en proposant des consultations gratuites, ouvertes à tous, mineurs et majeurs, et effectuées dans la plus stricte confidentialité.

Chiffres clés