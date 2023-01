Le Département du Val-de-Marne accueille la délégation Japonaise de Breaking à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

Pour sa première participation aux Jeux Olympiques, l’équipe de breaking du Japon, a choisi le Département du Val-de-Marne, et La Briqueterie de Vitry-sur-Seine, pour s’entrainer. Dès cet été, des équipements sportifs seront mis à disposition de l’équipe japonaise afin de leur garantir des conditions optimales d’entraînement, de récupération et de préparation des sportifs avant les compétitions.

"Nous sommes honorés de recevoir sur notre territoire Monsieur Watanabe qui représente l’équipe Japonaise de Breaking. Nous aurions voulu une épreuve olympique dans le Val-de-Marne c’est évident, mais nous sommes très heureux à l’idée de contribuer à la préparation et, je le souhaite, à la réussite des épreuves de l’équipe aux Jeux de Paris 2024." Olivier Capitanio, Président du Département du Val-de-Marne

Pour l’occasion, Olivier Capitanio et Marrock Watanabe ont pu assister à une démonstration de breaking proposée par Mounir Amhiln, multiple champion de Breaking, et Val-de-Marnais.

Le Val-de-Marne : terre d'accueil

Alors que le Département du Val-de-Marne n’accueillera aucune épreuve sportive, à l’exception du contre-la-montre cycliste qui passera par Vincennes,il joue, dès à présent, un rôle essentiel dans les JOP 2024.

Labellisé "Terre de Jeux", par le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJO), le Département du Val-de-Marne a su prendre toute sa place dans la dynamique sportive, touristique et festive autour des JOP.D’abord, en étant relai de la Flamme Olympique à l’été 2024. Cet évènement, hors du commun, sera l’occasion pour le Département de valoriser le territoire et d’associer les Val-de-marnais à la célébration de ces Jeux 2024.

"L’accueil de la flamme olympique est une chance pour le Val-de-Marne. Ce sera un moment fort, populaire et convivial, un évènement historique qui permettra aux sportifs, aux clubs, aux associations et aux habitants de vivre et de partager ensemble la ferveur des Jeux." Olivier Capitanio, Président du Département du Val-de-Marne.

Le Département assure également un rôle de terre d’accueil pour les JOP 2024. Avec sa trentaine de Centres de Préparation aux Jeux (CPJ) répartis sur 16 communes, le Département du Val-de-Marne est d’ores et déjà le plus grand centre d’entraînement olympique et paralympique français. La proximité du département avec les sites olympiques est un atout fort pour les sportifs, leur permettant de s’acclimater à l’environnement et aux conditions réelles pour Paris 2024. Ainsi, à l’instar de l’équipe de breaking Japonaise, les délégations étrangères du monde entier peuvent y faire des stages de préparation en amont des jeux, mais également s’y entrainer pendant toute la durée de la compétition. La quasi-totalité des disciplines sont représentées allant de la natation au badminton, en passant par le judo, le saut d’obstacles, le handball, le rugby, le para canoë, ...

Pour le Département du Val-de-Marne, cette démarche s'inscrit dans la continuité de sa politique en faveur du sport pour toutes et tous.

Le breaking : nouveau sport olympique et paralympique

Mélange de jeunesse, de fraîcheur, de sensations fortes et d’excitation, l’arrivée de cette nouvelle épreuve remonte aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de Buenos Aires 2018. Après le grand succès rencontré par la discipline lors de cette manifestation, c’est à l’occasion des Jeux de Paris 2024 que le breaking entrera encore un peu plus dans le monde de l’olympisme. Il s’inscrira cette fois au programme des Jeux Olympiques, en tant que sport additionnel en compagnie du surf, du skateboard et de l’escalade.

Pour cette édition des JO 2024, 32 athlètes (16 hommes, les B-boys et 16 femmes, les B-Girls) participeront lors des épreuves. 4 athlètes de chaque délégation se disputeront les premières médailles olympiques décernées au breaking.

Très attendues, les épreuves se dérouleront à la toute fin des Jeux ; les 9 et 10 août 2024, Place de la Concorde, à Paris.