Le Département du Val-de-Marne dévoile ses coulisses à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2023

Les secrets des Archives départementales (Créteil et Champigny-sur-Marne)

Les samedi 16 et dimanche 17 septembre, les Archives Départementales proposeront aux visiteurs différentes activités mêlant apprentissage, jeux et découvertes.

Au programme : plusieurs expositions, dont « Voyez comme on danse », qui retrace l’histoire d’un art et d’une pratique culturelle, du XVIIIe siècle à nos jours, des visites et des ateliers pour comprendre, le temps d’un week-end, d’où viennent les archives, la manière dont elles sont conservées, et quels documents elles renferment.

Patrimoine et danse à la Briqueterie (Vitry-sur-Seine)

Cette ancienne usine, réhabilitée en centre de développement chorégraphique, ouvre ses portes au public le samedi 16 septembre à 11h et 14h30. Deux visites guidées seront proposées aux visiteurs sur la thématique « Danse et Architecture », en collaboration avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Val-de-Marne (CAUE).

À l’issue des visites, le public pourra assister à un Atelier du Regard autour de la thématique Danse et Architecture, qui proposera de découvrir une diversité de propositions chorégraphiques à travers un visionnage d’extraits vidéo, et d’échanger sur les perceptions de chacun.

Rencontres artistiques au MAC VAL (Vitry-sur-Seine)

Les samedi 16 et dimanche 17 septembre, le Musée d’Art Contemporain du Val-de-Marne ouvrira exceptionnellement les portes de ses réserves, habituellement invisibles et méconnues du public, qui constituent la partie mystérieuse et cachée du musée. C'est là où la dynamique du musée puise ses sources et où s’effectue l’essentiel des travaux appliqués à la collection. Une occasion unique pour les visiteurs de découvrir les coulisses du MAC VAL.

Des ateliers autour de l’exposition « Histoires vraies » rythmeront ces deux jours.

Les visiteurs pourront également assister à des performances dans les jardins du musée départemental.

A la découverte du service Archéologie (Villejuif)

Le service départemental d’Archéologie donne rendez-vous au public pour un week-end unique sur le thème des « Pros de l’Archéo » les 16 et 17 septembre, de 10h à 18h.

Les visiteurs pourront découvrir les modes et conditions de travail des archéologues chargés de révéler, conserver et transmettre les indices matériels témoignant d’anciennes occupations humaines du territoire val-de-marnais.

Des expositions de vestiges récemment découverts dans le Val-de-Marne, des fouilles et des jeux de plateaux seront proposés aux plus curieux, qui pourront ainsi, le temps d’un week-end, entrer dans la peau d’un archéologue.

Le musée de la Résistance nationale (Champigny-sur-Marne)

Le musée de la Résistance nationale ouvrira ses portes et proposera de découvrir sa collection grâce à une visite guidée. Une présentation exceptionnelle d’objets et d’archives emblématiques de la collection, sortis spécialement des réserves seront proposés aux visiteurs, les samedi 16 et dimanche 17 septembre, de 14h à 19h.

