Le Département du Val-de-Marne est fier d’annoncer le parcours de la Flamme Olympique en Val-de-Marne le dimanche 21 juillet 2024.

La Flamme Olympique arrivera officiellement dans le Département le dimanche 21 juillet

La Flamme Olympique fera étape dans le Département du Val-de-Marne, durant son périple de 68 jours à travers la France. La flamme sera allumée à Olympie le 16 avril 2024 selon la tradition antique. Après un relai de 12 jours en Grèce et une traversée de la Méditerranée à bord du célèbre trois-mâts, le Belem, la Flamme arrivera officiellement en France le 8 mai 2024 et annoncera le retour des Jeux après 100 ans d’attente. L’arrivée de la Flamme Olympique en France marquera le début d’une fête continue pendant plus de deux mois, qui ouvrira la voie vers les Jeux.

Villes traversées par la Flamme Olympique

Défini par le Département du Val-de-Marne, en collaboration étroite avec Paris 2024, le parcours du Relais de la Flamme Olympique sera une véritable épopée à travers 15 villes Val-de-marnaises.

Carte du parcours de la flamme olympique en Val-de-Marne Le parcours de la Flamme en Val-de-Marne débutera à l’aéroport d’Orly, puis se poursuivra à Ormesson-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, Champigny-sur-Marne, au MIN de Rungis, à Vincennes, Fontenay-sous-Bois, Nogent-sur-Marne, Joinville-le-Pont, Maisons-Alfort. Elle traversera le Domaine de Grosbois à Marolles-en-Brie, Villejuif et Vitry-sur-Seine. Enfin, la ville de Créteil, clôturera en beauté le Relai dans le département du Val-de-Marne.

Des célébrations seront organisées à l’issue du Relais dans les villes traversées par la Flamme afin que tous les Val-de-Marnais puissent célébrer dès à présent les Jeux Olympiques et Paralympiques sur le territoire.

Avec 1900 clubs sportifs présents en Val-de-Marne, le Département est le plus grand centre d’entrainement olympique et paralympique français puisqu’il comptabilise 36 Centres de Préparation aux jeux, et accueille le siège de 15 fédérations sportives nationales dont 5 Olympiques.



Le Relais de la Flamme Olympique sera une aventure collective nationale, mais aussi Val-de-marnaise. Le passage de la Flamme sera un moment de partage entre toutes celles et ceux qui iront à sa rencontre et le Département du Val-de-Marne est fier d’inviter tous les Val-de-marnais à participer à cet évènement historique hors du commun.



« L’accueil de la flamme olympique est une chance pour le Val-de-Marne, qui n’accueillera malheureusement pas d’épreuve. Ce sera un moment fort, populaire et convivial, un évènement historique qui permettra aux sportifs, aux clubs, aux associations et aux habitants de vivre et de partager ensemble la ferveur des Jeux. » Olivier Capitanio, Président du Département du Val-de-Marne