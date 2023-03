Le Département du Val-de-Marne et Valophis Habitat ont participé à la plantation de 231 arbres à Créteil dans le cadre du Plan 50 000 arbres

À propos du Groupe Valophis Le Groupe Valophis gère plus de 52 000 logements locatifs sociaux en Île de France dont 43 000 dans le Val-de-Marne. Il intervient sur tous les métiers du logement : gestion, renouvellement urbain, aménagement et construction.

Soucieux des enjeux liés à la protection de l'environnement et à la nécessité d'économiser l'énergie, le Groupe Valophis privilégie le mode de construction et les matériaux respectueux de l'environnement. Il témoigne ainsi de sa volonté de maîtriser les impacts environnementaux liés à la production des logements neufs. Il porte également une attention toute particulière à la qualité de vie dans ses résidences et au bien-être dans les quartiers en adaptant en permanence son offre de service et sa gestion aux souhaits et aux besoins des habitants et des territoires sur lesquels il intervient. En 2022, le Groupe a inauguré sa 1ère pépinière de quartier. En 2023, 30 jardins collectifs sont en activité au sein du Groupe.