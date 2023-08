Le Département du Val-de-Marne investit plus de 48 millions d’euros à L’Haÿ-les-Roses et à Fresnes pour favoriser le retour de la baignade en Seine

8,5 millions d’euros pour améliorer la conformité des branchements d’assainissement Avenue de la République à Fresnes



Cette opération complexe vise à réhabiliter les canalisations d’eaux usées et d’eaux pluviales, à effectuer la mise en conformité des branchements et à supprimer de regards mixtes. En effet, des communications entre les canalisations d’eaux usées et d’eaux pluviales ont été constatées, ce qui génère le mélange des eaux. Le réseau d’eaux pluviales étant par ailleurs sous-dimensionné, il est nécessaire d’augmenter sa capacité de transport pour éviter des déversements d’eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées.

Les branchements sur ce réseau des particuliers sont aussi à reprendre. En effet, 88% des enquêtes de conformité réalisées chez les usagers ont révélé des non conformités structurelles des branchements mais aussi des dysfonctionnements liés à une mauvaise séparation des effluents.

Ces travaux, indispensables pour favoriser le retour de la baignade en Seine, débuteront le 21 août 2023 pour une durée de 10 mois.

Plusieurs phases de travaux sont nécessaires, qui consisteront en :

La démolition et le remplacement du réseau d’eaux usées sur 673 mètres linéaires ;

La démolition et le remplacement du réseau d’eaux pluviales sur 580 mètres linéaires ;

Le redimensionnement du réseau d’eaux pluviales ;

L’extension du réseau d’eaux pluviales du carrefour Barbusse/république à la place de l’Église ;

La mise en conformité d’une centaine de branchements de particuliers ;

Afin de limiter au maximum les nuisances, les travaux seront effectués par phases. La portion de route concernée sera alors fermée à la circulation et les accès riverains maintenus, sauf ponctuellement. Les circulations routières et des transports en communs seront redéfinies provisoirement pour s’adapter à chaque phase de travaux.

Cette opération de grande envergure Avenue de la République à Fresnes mobilise un investissement conséquent de 8,5 millions d’euros par le Département du Val-de-Marne et s’intègre dans le cadre du plan baignade qui vise la reconquête de la qualité de l’eau de la Seine en vue des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, puis, en héritage des Jeux de Paris 2024, de manière pérenne afin de permettre un accès sécurisé à la baignade, source d’amélioration de la qualité de vie des Val-de-Marnais.



Près de 40 millions d’euros pour améliorer la conformité des branchements d’assainissement rue Paul Hochart à L’Haÿ-les-Roses/Chevilly-Larue



Cette opération, d’une grande complexité technique, consiste en :

La création d’une canalisation d’eaux usées de 1,8 m de diamètre entre 11 et 15 m de profondeur

La création d’une canalisation d’eaux usées de 0,2 à 0,4 m de diamètre, jusqu’à 8 mètres de profondeur, sur 1 300 mètres linéaires

La création de 7 regards d’exploitation du réseau profond et de raccordement au réseau de surface

La rénovation du collecteur existant qui sera alors dédié aux eaux pluviales

Pour creuser ces nouvelles canalisations, il est prévu de faire fonctionner simultanément 3 micro-tunneliers, ce qui est extrêmement rare, dans l’objectif de terminer ce chantier avant les Jeux de Paris 2024. Compte tenu de l’importance de chantier et du rayon d’intervention, des restrictions de circulations seront prévues.



Cette opération majeure pour favoriser le retour de la baignade dans la Seine représente un financement de 40 millions d’euros et débutera fin août /début septembre 2023.