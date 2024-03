Le Département du Val-de-Marne lance une campagne de sensibilisation sur la dépression périnatale

La dépression périnatale est une pathologie fréquente et mal connue qui peut toucher les parents (les mères en grande majorité) survenant pendant la grossesse ou la première année de vie de l’enfant et qui peut affecter considérablement le bien-être émotionnel et mental des parents, tout en impactant le développement de l'enfant.

Cette campagne a pour objectif de briser le tabou qui entoure encore trop souvent la dépression périnatale, et encourager les personnes concernées par ce trouble à en parler. D’après l’enquête nationale périnatale publiée en 2021, environ 17% des femmes déclarent que la période écoulée depuis la naissance a été ressentie comme difficile ou très difficile. Plus d’un tiers des femmes ont moins de 3 personnes proches qu’elles pourraient solliciter en cas de graves difficultés personnelles.

Pour cela, le Département du Val-de-Marne met en place des actions dans ses 71 centres de Protection maternelle et infantiles (PMI) et ses 51 centres de santé sexuelle, qui proposent d’ores et déjà un suivi psycho-médico-social des femmes enceintes et des enfants de moins de 6 ans.

Ces actions auront pour objectifs :

La sensibilisation et l’information sur la dépression périnatale ; Le dépistage précoce de la dépression périnatale avec la formation des professionnels sur le repérage des facteurs de risques et des signes de la dépression périnatale ; L’orientation vers le praticien adhoc pour la confirmation du diagnostic et la prise en charge médicale ; Le soutien à la parentalité avec un accompagnement renforcé en cas de dépistage positif ; Une vigilance accrue sur le développement psychomoteur de l’enfant en cas de dépistage positif, et la réalisation d’évaluations psychiques de l’enfant.

Des affiches en lien avec la campagne de sensibilisation seront présentes dans les centres de santé sexuelle et les centres de Protection maternelle et infantiles. La campagne sera également déclinée sur les supports de communication numérique du Département.