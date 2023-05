Le Département du Val-de-Marne met à disposition une parcelle de terrain au parc de la plage bleue pour la création d’un jardin partagé par l’association des Familles Victimes de Féminicides

Photo E. Legrand Le Département du Val-de-Marne poursuit son engagement en faveur d’une écologie positive, sociale, au service de l’attractivité du territoire et de la qualité de vie des Val-de-marnais. A ce titre, la Commission permanente du 6 mars 2023 a approuvé la convention de mise à disposition d’une parcelle de terrain sur le Parc départemental de la Plage Bleue à Valenton, classé espace naturel sensible, pour la création d’un jardin partagé par l’Association des Familles Victimes de Féminicides.

Cette convention , d’une durée de 5 ans, fait suite à un appel à projet lancé par le Département auprès des associations locales, et aux Val-de-Marnais, qui comportait quatre grands objectifs :

Objectif social : le jardin aura pour vocation de rassembler des public divers, issus de différents milieux sociaux, de différentes générations, et de différentes conditions physiques ;

Objectif environnemental : le jardin s’inscrira dans une démarche écoresponsable et permettra de sensibiliser les jardiniers à l’écologie, et à la préservation de la biodiversité ;

Objectif de production : les jardiniers pourront repartir avec les récoltes ;

Objectif pédagogique : le partage des connaissances et des compétences sera au coeur du jardin, tout en permettant aux publics les plus jeunes d’avoir accès à la pratique du jardinage.

À l’issue de l’étude des dossiers, l’attribution d’une parcelle de terrain du parc de la Plage bleue à Valenton, s’est portée sur l’Association des Familles Victimes de Féminicides (AFVF).

Créée en 2019, l’association a pour but de dénoncer les violences faites aux femmes et plus particulièrement les féminicides, mais aussi de prévenir et de soutenir les familles et proches de victimes.

Le Département lutte contre les violences

La question des violences est un sujet sur lequel le Département s’est pleinement engagé.

En s’appuyant sur le travail des équipes départementales de l’Observatoire de l’égalité, et en lien avec les EDS, les centres de PMI, et les Centres de santé sexuelle, le Département du Val-de-Marne a défini une action de lutte contre les violences faites aux femmes, qui se décline autour de 4 axes majeurs :

L’accueil, l’orientation et la mise à l’abri des victimes ;

La prévention et la sensibilisation ;

Le travail en commun des différents acteurs départementaux et le développement des partenariats dans la lutte contre les violences ;

Des formations pour les professionnels.

Pour aller plus loin dans sa politique de lutte contre les violences faites aux femmes, le Département a lancé le 11 avril 2023, « Un Premier pas », une plateforme téléphonique départementale à destination de toute personne majeure, hommes et femmes, victimes de violence au sein du couple et de la famille, des proches et des professionnels, en dehors de toute urgence et de toute injonction.

Grâce à ce nouveau dispositif, qui a pour objectif d’apporter des réponses concrètes aux personnes appelantes victimes de violences, le Département entend maintenir ses engagements de mise en sécurité des personnes victimes de violences.