Le Département du Val-de-Marne porte plainte suite à une fraude au droit de séjour ayant débuté en 2018

Une fraude de grande ampleur portant sur 435 dossiers a été détectée par le service de lutte contre la fraude de la Caf du Val-de-Marne, qui a immédiatement transmis un signalement au service national de lutte contre la fraude à enjeux (SNLFE) le 14 décembre 2021.

Les faits ont été commis par des ressortissants communautaires, qui, dans le but de faire reconnaitre leur droit au séjour et bénéficier des prestations sociales et familiales en tant qu’actifs (notamment le RSA, versé par le Département), ont faussement déclaré et justifié d’une activité professionnelle. Les investigations, menées par la SNLFE, ont montré que la majorité des auteurs d’infraction a produit des attestations de domicile auprès d’associations non agréées, ainsi que des déclarations de travail au sein d’entreprises dirigées par des ressortissants de même nationalité, existantes ou ayant pu exister mais inconnues en tant qu’employeurs auprès de l’URSSAF.

Ces fausses informations ont ainsi permis aux personnes mises en causes de bénéficier indûment des prestations familiales, de la prime d'activité et du revenu de solidarité active.

Le préjudice financier s'élève à 8,6 millions d'euros dont :

5,3 millions d'euros pour le Département du Val-de-Marne, au titre des allocations RSA versées ;

au titre des allocations RSA versées ; 3,3 millions d'euros pour Pôle Emploi.

Un manque de contrôle de l'ancien exécutif

Dans le cadre de l'encadrement de suivi des allocataires du RSA, la signature d'un Contrat d'Engagement Réciproque (CER) est une obligation prévue par le législateur dans la loi RSA du 1er décembre 2008.

L’enquête menée par la SNFLE révèle que ces faits remontent à 2018. Jusqu’en 2021, l’exécutif départemental s’est constamment opposé à la mise en œuvre d’un contrôle à l’échelle départementale permettant de prévenir ces fraudes, considérant qu’elles étaient "extrêmement minimes".

Lors de la séance d’installation de la nouvelle Assemblée départementale, le 1er juillet 2021, la désormais opposition départementale persistait sur ce thème, indiquant : "nous serons intransigeants face aux pourfendeurs de la dépense publique et des services publics, face aux adeptes du contrôle permanent des bénéficiaires du RSA".

Il apparait aujourd’hui qu’un manque de contrôle assumé historiquement a probablement empêché d’identifier cette situation ; elle correspond à un détournement de plus de 5,3 millions d’euros au détriment du Département et des Val-de-marnais, dont le recouvrement s’avère très hypothétique.

La nouvelle majorité a, pour sa part, décidé dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique d'insertion ambitieuse, de respecter scrupuleusement la loi en exigeant la signature systématique du CER ; ce contrat comprend des entretiens permettant d'activer l'orientation des demandeurs d'emploi, et de vérifier la légalité des démarches.