Le Département du Val-de-Marne rend hommage à Jean Villeret, ancien résistant, déporté et passeur de mémoire aux jeunes générations

Né en décembre 1922, Jean Villeret quitte, à 19 ans, Maisons-Alfort qui l’a vu grandir, pour rejoindre la zone non-occupée et échapper à l’Allemagne Nazie. Il intègre les FTP (Francs-tireurs et Partisans) en 1943, mais est arrêté et déporté en juillet 1944 au camp de Natzweiler-Struthof, puis à Dachau, d’où il échappera à la mort après la libération du camp en avril 1945.

À son retour, il reprend le cours de sa vie, et décide de s’investir auprès des collégiens du Département afin de témoigner auprès des nouvelles générations, enjoignant à la vigilance et prônant la liberté.

En 2020 à Maisons-Alfort, Jean Villeret est décoré des insignes de commandeur de l’Ordre national de la Légion d’honneur. Une haute distinction venue légitimement récompenser l’homme exemplaire qu’il était, tant par les combats qu’il a menés au service de la France, que par son engagement citoyen à faire vivre les valeurs essentielles et fondatrices de la République et de la démocratie, notamment auprès des jeunes générations.

Les membres de l’Assemblée départementale expriment leurs plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Jean Villeret, saluent sa mémoire et rendent hommage à son engagement indéfectible pour la liberté.