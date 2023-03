Le Département du Val-de-Marne renouvelle son engagement en faveur du climat lors de la 34ème édition des Journées Scientifiques de l’Environnement

Tous les scientifiques et les lanceurs d’alertes s’accordent devant le constat que les activités humaines sont à l’origine du dérèglement climatique actuel et rappellent à tous, acteurs publics, privés, et citoyens, l’urgence d’agir.

Le sujet de la sobriété s’impose aujourd’hui dans le débat public : quelque soit le chemin que prendra notre civilisation face aux limites planétaires, la sobriété sera librement choisie ou subie. Mais une sobriété choisie nécessite des choix de société qui parfois touchent à des fondements philosophiques.

Dans le deuxième cas, les impératifs écologiques ou de pénurie entraîneront des impacts économiques et sociaux.

Ces Journées Scientifiques de l’Environnement 2023 seront l’occasion de définir le concept de sobriété, de comprendre toutes ses variantes. Sur le plan économique, le lien entre la notion de sobriété et celle plus ancienne de décroissance sera interrogé. Enfin l’évolution de certains secteurs et des initiatives locales apporteront des exemples concrets de ce que peut être la sobriété.

PROGRAMME DE LA 34e EDITION

Soirée inaugurale publique

Le mardi 14 mars 2023 à 19 heures à la salle des fêtes de l’Hôtel du Département du Val-de-Marne.

En présence de :

Mélanie Nowak , Conseillère départementale déléguée chargée du développement du tourisme, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

, Conseillère départementale déléguée chargée du développement du tourisme, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Jean-Luc Dubois-Randé , Président de l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC).

, Président de l’Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne (UPEC). Michel Teissèdre, Président de l’Université Inter-Âges de Créteil et du Val-de-Marne.

Avec :

Jean Jouzel, glaciologue, climatologue, vice-président du GIEC de 2002 à 2015 (co-lauréat du Prix Nobel de la Paix en 2007).



Colloque scientifique

Le mercredi 15 et jeudi 16 mars 2023 de 8h30 à 17h à la Maison Départementale des Syndicats de Créteil.

Des conférences, tables rondes et ateliers des auditeurs seront proposés autour de 3 thèmes :

Définition de la sobriété

Sobriété et croissance économique

Sobriété sectorielle et actions concrètes



Soirée de clôture publique

Le jeudi 16 mars 2023 à 19 heures à la Faculté de sciences économiques et de gestion de l’UPEC.

En présence de :

Sabine Patoux , présidente déléguée à la transition énergétique

, présidente déléguée à la transition énergétique Lolita Rubens, Vice-présidente en charge de la Responsabilité Sociétale de l'Université à l'UPEC.

Avec :

Emma Haziza, Hydrologue – Dr. de l’École des Mines de Paris - Experte des stratégies de résilience des territoires face aux risques climatiques.



Pour s’inscrire et connaître le programme détaillé des Journées Scientifiques de l’Environnement : site du Val-de-Marne

LES JOURNÉES SCIENTIFIQUES DE L’ENVIRONNEMENT (JSE)

Les Journées scientifiques de l’environnement sont un rendez-vous pluridisciplinaire de découvertes et de débats autour de la recherche en environnement en Val-de-Marne. Ouvertes à tous les citoyens concernés, mais aussi aux étudiantes et étudiants, aux chercheurs et chercheuses, acteurs locaux et aux agents territoriaux, elles offrent une synthèse des connaissances récentes sur un domaine d’actualité. Des discussions en table ronde avec la participation de professionnels et du public sont l’occasion de confrontations directes en complément des présentations scientifiques.

Elles font partie de la formation du master Risques et environnement / parcours Sciences et génie de l’environnement ; du master Sciences et technologie de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement ; du master Transformations Socio-Environnementales (TSE, mention science politique) et du master Études Socio-politiques de la Globalisation (ESPG, mention études européennes et internationales).

La 34ème édition des Journées Scientifiques de l’Environnement (JSE) est organisée conjointement par le Département du Val-de-Marne, l’Université Paris-Est Créteil, l’Université Paris-Cité, et l’École des Ponts ParisTech ; avec la collaboration de l’Observatoire des Sciences de l’Univers - Enveloppes Fluides de la Ville à l’Exobiologie (Osu-Efluve), le Laboratoire Eau Environnement et Systèmes Urbains (Leesu), le Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques (LISA), de l’Institute of ecology and environmental sciences of Paris (Iees Paris), de l’Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP), le laboratoire interdisciplinaire d'étude du Politique Hannah Arendt (LIPHA Paris-Est), et l’Université Paris-Est Créteil.