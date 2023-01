Le Département du Val-de-Marne s’engage en faveur de l’insertion professionnelle

Le Département du Val de Marne et l’État conjointement engagés dans la lutte contre la pauvreté et pour l’accès à l’emploi

Le Département du Val de Marne et l’État conjointement engagés dans la lutte contre la pauvreté et pour l’accès à l’emploi Sophie Thibault, préfète du Val de Marne et Olivier Capitanio, président du Département ont signé ce lundi 9 janvier la nouvelle convention d’appui à la lutte contre la…